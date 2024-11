SP utiliza caminhão azul para alertar sobre o câncer de próstata

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Loga (Logística Ambiental), realizou neste domingo (24) uma ação para conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de próstata, um dos mais comuns entre os homens. Um caminhão azul da Loga ficou estacionado em frente à Casa das Rosas (Avenida Paulista, 37) e foram distribuídos folhetos informativos para reforçar a importância da campanha.

O veículo irá circular por três meses na região Noroeste da cidade, onde a Loga é responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação dos resíduos sólidos e de saúde. Lucas Rodrigo Feltre, diretor-administrativo-financeiro da empresa, ressalta a importância da ação. “Ao apoiar a campanha, queremos reforçar a seriedade da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Estamos juntos nessa missão de conscientizar e ajudar a salvar vidas”.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), a detecção da doença é fundamental para aumentar as probabilidades de sucesso no tratamento, mas muitos homens ainda adiam a realização de exames preventivos. Campanhas de conscientização, como o Novembro Azul, têm o papel crucial de alertar a população masculina sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.