SP: Unidades móveis já têm programação de janeiro

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania, oferece unidades móveis com serviços voltados a vários públicos, que contemplam as regiões da cidade. As Unidades Móveis de Cidadania LGBTI (Norte, Sul, Leste e Oeste), o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua (CDP PopRua) e o CRAI Móvel ampliam o atendimento e os serviços prestados pelas coordenações de Políticas para LGBTI; Políticas para a População em Situação de Rua e Políticas para Imigrantes.

Veja a programação de janeiro aqui.