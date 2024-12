SP: Unidades do programa Rede Cozinha Escola vão funcionar nos dias de Natal e Ano Novo

As 65 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que fazem parte da Rede Cozinha Escola (RCE), programa da Prefeitura de São Paulo, vão funcionar normalmente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2024, bem como no dia 1º de janeiro de 2025. O cardápio para os dias festivos será especial. Cada unidade deve servir, no mínimo, 400 refeições diárias, de segunda a sábado. Até 10 de dezembro, a RCE já entregou mais de 8,5 milhões de refeições prontas.

Entre as opções de cardápio que as unidades irão servir nestes dias especiais estão pernil suíno, ave natalina, carne bovina assada, arroz com legumes, com açafrão, feijão, grão de bico, lentilha, salada de folhas, vinagrete, salpicão, legumes variados, farofa especial e de sobremesa salada de frutas, mousse de maracujá e rabanada.

Sobre o programa

O Rede Cozinha Escola, programa criado em agosto de 2023 pela Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento (SESANA), vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), distribuiu quase 10 milhões de refeições e gerou 780 empregos nas cozinhas parceiras.

O poder público investiu na reforma e adaptação das cozinhas comunitárias para a produção e distribuição das refeições em diferentes regiões da cidade de São Paulo.

Cada Organização da Sociedade Civil parceira também recebe três beneficiários do Programa Operação Trabalho (POT), que participam das formações em serviços de alimentação, de responsabilidade da SMDHC ou instituição parceira, para exercer atividades no dia a dia da cozinha.

O programa é financiado pelo Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo (FAASP), com orçamento de 2024, gerido pela SMDHC, de R$ 429.618.394,99.

Segunda Sem Carne

Práticas de sustentabilidade fazem parte dos princípios do RCE e estão sendo implantadas de forma progressiva. Todas as unidades já aderiram à “Segunda Sem Carne”, campanha lançada no Brasil em 2009 pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) que consiste na conscientização sobre os impactos sociais e ambientais do consumo de produtos de origem animal e um convite à substituição da proteína animal por vegetal em ao menos um dia da semana. Na cidade de São Paulo, a campanha já ocorre em equipamentos públicos, como em unidades do Restaurante Bom Prato Paulistano, Rede Cozinha Escola e na rede municipal de ensino.