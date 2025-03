SP totaliza 18.2 milhões de metros quadrados revitalizados

A Prefeitura de São Paulo realiza o maior programa de recapeamento da história da capital. Desde junho de 2022, início do programa, a Secretaria Municipal das Subprefeituras concluiu 1380 trechos, totalizando mais de 18.2 milhões de metros quadrados. Outros 159 estão em execução na data de hoje.



Entre os critérios considerados para a escolha destas vias para o recape, estão o volume de tráfego, a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus, histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade. O programa de recapeamento usa as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior.

Após o serviço finalizado pelo programa de conservação e manutenção da malha viária, as vias entram no cronograma da CET para sinalização. Todas as previsões de entrega foram cumpridas e o tempo de execução, em média de 90 dias, abreviado em grandes avenidas.



VIAS EM EXECUÇÃO