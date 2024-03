SP teve dia de prevenção à saúde da mulher e vacinação contra influenza

A população da capital atendeu ao chamado da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e compareceu no último sábado (23) às 471 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), para participar de mais uma edição do Avança Saúde – Mulher. Das 8h às 17h foram atendidas 16.037 pessoas.

Durante todo o dia, o público participou das ações de promoção e prevenção realizadas em formato de estações. Foram realizados 9.646 testes de hepatites, 7.535 testes de sífilis e 7.519 de HIV. Também foram coletados mais de 8 mil exames de Papanicolau e solicitadas mais de 2 mil mamografias, além de outros procedimentos.

“Esse é o terceiro ano que realizamos o Avança Saúde – Mulher e o objetivo é ter um dia só para as mulheres poderem fazer seu preventivo anual. Escolhemos o sábado para que a mulher tenha mais facilidade de aderir a nossa proposta e atualizar os seus exames. Nesse dia, ela faz todas as ações de cuidado disponíveis e sai com os pedidos de exames solicitados para ir realizando ao longo dos dias. O programa já virou uma tradição na cidade de São Paulo e esperamos que esse dia fique marcado na vida dessas mulheres”, disse a secretária-executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde, Sandra Sabino.

Influenza

Dados parciais do Programa Municipal de Imunizações (PMI), da SMS, as equipes de enfermagem aplicaram 44.710 doses de vacina neste sábado, sendo 30.951 doses de influenza, 7.092 de Covid-19 e 6.667 doses de vacina de rotina.

Na capital, a campanha de vacinação contra a influenza (gripe) começou na sexta-feira (22), de modo antecipado, para contemplar as pessoas do grupo de risco para a doença: crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias (puérperas), indivíduos com 60 anos ou mais, povos indígenas e comunidades tradicionais quilombolas, população em situação de rua, pessoas com deficiência permanente e pessoas portadoras de doenças crônicas (comorbidades) e imunossuprimidos.

“A vacinação é fundamental para prevenir inúmeras doenças. Hoje fizemos o Dia D de vacinação contra a influenza porque iniciamos na sexta-feira (22) a campanha justamente para antecipar essa prevenção. Estamos atendendo esse público de risco e fazendo uma grande vacinação nos acamados. É um esforço de toda a Secretaria para vacinar nossa população. Também estamos atualizando a carteirinha e, com isso, demos início ao processo de emissão da Declaração de Vacinação Atualizada (DVA), que é uma parceria com a Educação, para atualizar a vacinação dos estudantes na capital”, afirmou a secretária-executiva.

Desde sexta (22), já foram aplicadas 39.015 doses do imunizante (influenza), sendo o grupo de idosos o mais vacinado (28.870).

A campanha de vacinação contra a gripe retoma na segunda-feira (25), e as doses estarão disponíveis nas 471 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A população pode encontrar a UBS mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.

A partir de 1º de abril, a campanha passa a contemplar também as pessoas com maior exposição para a doença conforme lista do Programa Nacional de Imunizações (PNI): trabalhadores da saúde; professores do ensino básico a superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativa.