SP Terminais Noroeste entrega mais dois terminais urbanos totalmente revitalizados

A concessionária SP Terminais Noroeste, responsável pela gestão dos terminais urbanos do Bloco Noroeste, entrega mais dois terminais urbanos totalmente revitalizados à população. Os oito mil passageiros diários do Terminal Princesa Isabel, e os dois mil que circulam pelo Terminal Casa Verde passam a desfrutar de nova estrutura, com sanitários novos e acessíveis, aprimoramento de comunicação, bilheterias completamente revitalizadas, novos Centros de Operações com sistemas mais modernos e tecnológicos, acessibilidade, entre outras melhorias relevantes.

Novos sanitários

As instalações dos sanitários foram totalmente modificadas e com uma nova roupagem. Os espaços estão 100% acessíveis, com sistemas funcionais e sustentáveis. Economizadores de água e cisterna permitem o reuso da água e reduzem o desperdício. A reforma se estendeu aos banheiros e vestiários dos funcionários, prestadores de serviços do terminal e das empresas de ônibus garantindo mais conforto, higiene e segurança.

Acessibilidade

Os terminais Casa Verde e Princesa Isabel também estão totalmente acessíveis e certificados pelo Selo de Acessibilidade Arquitetônica, chancelado pela Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura de São Paulo. De acordo com as normas técnicas, os empreendimentos receberam as adequações e instalações necessárias nos sanitários, além da criação de espaços exclusivos para uso por pessoas com deficiência. Somam também novas instalações em braile, adequação de rampas e piso tátil direcional.

Segurança e operação

Ambos os terminais agora contam com novos Centros de Controle Operacional (CCO). O Princesa Isabel recebeu uma completa revitalização, enquanto no Casa Verde, o serviço é uma novidade já que o empreendimento não contava com Centro de Controle Operacional próprio. Modernas câmeras, nos modelos fixos e speed dome, foram instaladas garantindo mais precisão e alcance que tanto favorecem à segurança e operação dos equipamentos públicos.

Com a revitalização, o Terminal Princesa Isabel passa a contar com 58 câmeras de monitoramento e o Casa Verde com 20 unidades, ambas monitorando as áreas internas e externas 24 horas por dia.

Comunicação e serviços

Proporcionando um ambiente confortável, os terminais revitalizados da SP Terminais Noroeste trazem uma nova identidade visual – nos tons em amarelo, azul e cinza – que caracteriza a atual gestão e já pôde ser conferida nos terminais Pinheiros, Pirituba e Campo Limpo.

As comunicações ao usuário foram aprimoradas. No Terminal Princesa Isabel, as plataformas de embarques e desembarques receberam 24 Painéis de Mensagens Digitais (PMDs) e três telões que permitem acompanhar os horários de cada linha. No Casa Verde, são cinco PMDs nas plataformas e mais dois telões. Ao lado dos novos Balcões de Informações, em cada terminal, os usuários também encontram um tótem de autoatendimento com acesso direto ao Portal 156, da Prefeitura.

Os bicicletários também foram modernizados e estão ainda mais seguros, com a instalação de câmeras interna e externa, vídeo-porteiro controlado diretamente pelo CCO, e ampliação no número de vagas. No Casa Verde, agora são 11 vagas para as bicicletas e, no Princesa Isabel, são 66 vagas.

As melhorias e adequações realizadas nos terminais sob gestão da SP Terminais Noroeste, executadas mediante projetos e laudos previamente aprovados pelo poder concedente, garantiram a regularização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), certificação que garante que a edificação segue a regulamentação de segurança contra incêndio.