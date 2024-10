SP terá semana com chuva

A atuação de um sistema de alta pressão em alto mar ainda vai estimular bastante umidade entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro no começo da semana, segundo a Climatempo.

A maior parte desta segunda-feira (28) será nublada na Grande são Paulo. O interior paulista estará mais abafado e com chances de pancadas de chuva fortes e até temporais, em especial à tarde, em Ribeirão Preto, Pirassununga, São Carlos e Campinas. O litoral terá com vento mais fresco, variação de nuvens e possibilidade de chuva fraca a moderada.

Na capital, a instabilidade que vem do interior pode provocar pancadas moderadas entre a tarde e à noite. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a segunda-feira será marcada por chuviscos na madrugada e à noite, muitas nuvens e poucas aberturas de sol ao longo do dia. Os termômetros oscilarão de 15°C a 21°C. A umidade do ar estará na casa dos 70%.

A terça não será diferente, com exceção das temperaturas, que subirão um pouco —mínima de 16°C e máxima de 23°C com umidade em 60%.

Até pelo menos o meio da última semana de outubro, não há expectativa de chegada de nova frente fria ao estado de São Paulo, de acordo com a Climatempo.

O sistema de alta pressão deverá continuar em alto mar. Haverá dias em que o sol aparecerá um pouco mais e ajudará na elevação das temperaturas. Nestas ocasiões, a sensação de mormaço vai aumentar e a condição de chuva variar bastante, especialmente no centro-leste do estado.

Na capital, as temperaturas mínimas oscilarão entre 15ºC e 18ºC. As máximas alcançarão de 21ºC a 24º.