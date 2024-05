SP terá operação especial de limpeza e zeladoria na Marcha para Jesus e na Parada LGBT+

A Prefeitura terá uma operação especial de trabalho durante os grandes eventos do fim de semana (1º e 2). As equipes vão garantir a limpeza das ruas nas regiões onde vão acontecer a Marcha para Jesus nesta quinta-feira (30) e da Parada LGBT+ no domingo (2). Também haverá fiscalização de ambulantes.

Marcha para Jesus

A equipe de limpeza e zeladoria para a realização da 32ª Marcha para Jesus 2024, na Zona Norte, vai contar com 211 funcionários nas ruas de toda a cidade. Além disso, haverá 23 veículos, 25 papeleiras e 7 Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos Recicláveis (PEV), durante o trajeto da caminhada.

Parada LGBT+

A Prefeitura vai manter uma equipe de 580 funcionários para a realização da limpeza e serviços de zeladoria durante a Parada LGBT+ 2024, na região da avenida Paulista.

Além disso, o esquema de trabalho vai contar com 47 veículos, 60 cestos aramados, 130 papeleiras, dois contêineres e 30 Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos Recicláveis (PEV).

Haverá duas equipes de apoio, ao longo do evento, cada uma com 8 funcionários, que vão atuar na fiscalização de ambulantes.