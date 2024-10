SP terá manhã fria e tarde com temperatura amena nesta quarta (30)

A região metropolitana de São Paulo deverá ter uma quarta-feira (30) com manhã fria e temperatura amena a seguir. A previsão é de chuva fraca e pontual apenas no fim da tarde, apontam os meteorologistas.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a marcação nos termômetros deve variar entre 16°C e 25°C na capital paulista.

“O dia começa com muitas nuvens, aberturas de sol ainda no período da manhã e temperatura em elevação. Os menores percentuais de umidade do ar se mantêm acima dos 55%”, afirma o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.

No estado, pode chover com intensidade apenas em um trecho da faixa norte paulista, entre Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, conforme o Inmet. Nessas regiões, aponta o instituto, há possibilidade de acumulado de chuva de até 50 mm em 24 horas, mas com baixo risco para alagamentos.

Em Santos, na Baixada Santista, os termômetros podem chegar a 27°C nesta quarta, também com muitas nuvens e chance de chuva isolada.

Em Ubatuba, no litoral norte paulista, a previsão aponta para pancadas de chuva à tarde e temperatura máxima de 24°C.

Na quinta-feira (31), afirma o CGE, o cenário atmosférico se mantém na região metropolitana de São Paulo, ou seja, céu deve ter muitas nuvens, abertura de sol no decorrer do dia, com vento predominante de sudeste contra a costa paulista e baixa probabilidade de chuva.

De acordo com o Inmet, entretanto, um canal de umidade se formou e deve persistir por mais alguns dias, provocando chuvas em parte do país.

Elas se concentram desde o sul da região amazônica, passando pelo Centro-Oeste e pelo Sudeste do Brasil nos próximos dias.

Conforme o órgão federal, esse canal de umidade associado a uma zona de convergência do Atlântico Sul provocará acumulados significativos na faixa que vai do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, com acumulados entre 30 e 80 mm.

No Nordeste, principalmente no sul da Bahia, e no Norte, no sul do Pará os acumulados de chuva podem variar de 100 mm a 200 mm até o início da próxima semana aponta a Climatempo.