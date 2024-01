SP tem um dos maiores patrimônios naturais em cavernas do país

O estado de São Paulo ostenta um dos maiores patrimônios naturais em cavernas do país. Ao todo, são 718 cavernas catalogadas pela Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

Locais como a Caverna do Diabo e as formações do Petar são destinos imperdíveis para o turismo ecológico e de aventura. A Caverna do Diabo, por exemplo, é conhecida como “a oitava maravilha do mundo” e impressiona com seus salões esculpidos pela ação do vento, da água e do tempo.

Localizada na Estância Turística de Eldorado, ela tem mais de 6 mil metros de extensão, com aproximadamente 700 metros abertos para visitação. Seu curioso nome se deve ao formato do topo da caverna, que se assemelha a um crânio e a luz que penetra formando dois “olhos” vermelhos.

Já o Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira (Petar) abriga a maior concentração de cavernas do país, totalizando 521 em uma área de 35 mil hectares de Mata Atlântica preservada no sul do Estado.

Dividido em quatro núcleos, o Petar oferece 12 cavernas abertas ao público, incluindo a Casa da Pedra, que ostenta o maior pórtico de entrada do mundo, com 215 metros de altura.

Com tantas cavernas disponíveis, alguns cuidados são necessários. “Explorar as cavernas é uma experiência única, mas é também fundamental estar ciente dos desafios exigidos. O acesso em algumas é desafiador, exigindo habilidades específicas e equipamentos adequados. É importante realizar expedições com os monitores ambientais, que são guias experientes, garantindo, assim, a segurança de todos os exploradores”, explica o diretor-executivo da Fundação Florestal, Rodrigo Levkovicz.

A região do Vale do Ribeira e do Alto Paranapanema representa importante patrimônio natural e cultural para São Paulo. Por isso, a Semil, concilia o interesse pela exploração com a conservação ambiental e o respeito às comunidades locais.

A prioridade é promover o ecoturismo de maneira sustentável, garantindo que as gerações futuras também possam desfrutar dessas maravilhas naturais.