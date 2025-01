SP tem R$ 1,25 milhão para acelerar negócios na área de tecnologia

A Prefeitura de São Paulo vai fazer um aporte de R$ 1,25 milhão a empreendedores da capital que queiram acelerar seus negócios na área de tecnologia. Isso porque o Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas – Vai Tec 2025, que este ano celebra 10 anos, está com inscrições abertas até o dia 20 de fevereiro. Serão selecionados até 25 empreendimentos, que participarão de atividades de aceleração com duração de seis meses, com um aporte financeiro de R$ 50 mil para cada negócio selecionado. Para se inscrever, basta acessar o site da adesampa.com.br/vaitec.

Além do investimento, os acelerados receberão uma série de benefícios, como oficinas de capacitação, mentorias individuais e personalizadas, encontros de conexão e fortalecimento de rede de contatos, além da possibilidade de participação em eventos nacionais e internacionais. Para se candidatar, os negócios devem utilizar tecnologia, vinculada à área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), como elemento central do modelo de atuação.

A aceleração VAI TEC auxilia jovens a validar e impulsionar empreendimentos inovadores e que utilizem tecnologia como parte essencial do modelo de negócio, com potencial de desenvolvimento local e a geração de emprego e renda no município. O programa, que abrange toda cidade de São Paulo, especialmente as periferias, é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), entidade vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

“Investir em startups tecnológicas nas periferias não é apenas uma estratégia econômica, mas um compromisso com a inclusão social e a redução das desigualdades. O Vai Tec é uma ponte essencial que a Prefeitura de São Paulo cria para jovens empreendedores transformarem ideias inovadoras em negócios de impacto, conectando tecnologia, criatividade e desenvolvimento local. Esse programa fortalece a economia da cidade ao mesmo tempo em que amplia oportunidades nas regiões mais vulneráveis, reafirmando o papel de São Paulo como referência em inovação e sustentabilidade”, declara o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

Os empreendimentos precisam atuar nos eixos de IA para Soluções em Saúde, Urbanismo, Mobilidade e Educação; Sistemas ou Softwares de Gestão; Desenvolvimento de Aplicativos e/ou Plataformas Inovadoras; Cibersegurança e Privacidade de Dados; Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV) para Experiências Imersivas; Blockchain e Tecnologias Distribuídas. Antes de realizar a inscrição, é imprescindível a leitura completa do edital que está disponível no site da Ade Sampa.

O Programa VAI TEC é voltado para pessoas físicas ou jurídicas, organizadas obrigatoriamente com dois integrantes. Os proponentes devem residir no município de São Paulo há pelo menos dois anos, sendo um deles obrigatoriamente residente de regiões periféricas especificadas no edital. Além disso, o empreendimento deve possuir um modelo de negócio em fase de validação junto aos clientes, com comprovado potencial de viabilidade técnica e econômica.

O aporte financeiro deverá ser utilizado conforme orientações recebidas durante as assessorias a fim de melhorar os processos produtivos, tais como: compra de equipamentos, investimento em mão-de-obra especializada, marketing e comunicação e outros tipos de gastos conforme as necessidades surgidas durante o processo de aceleração.

Ao longo de uma década, o VAI TEC tem sido uma ponte para empreendedores alavancarem seus empreendimentos e conquistarem espaço no setor. “Este programa representa o compromisso da cidade de São Paulo com a inclusão tecnológica e o fortalecimento de negócios inovadores. Por meio do VAI TEC, temos como propósito estratégico a redução das desigualdades regionais, o fortalecimento da competitividade econômica e a criação de novas oportunidades de emprego e renda, principalmente nas regiões mais vulneráveis do município”, destaca Renan Vieira, diretor-presidente da Ade Sampa.

Sobre a Ade Sampa

A Agência São Paulo de Desenvolvimento – Ade Sampa promove políticas públicas que contribuem para a redução de desigualdades econômicas, aumentando a competitividade e fomentando a geração de emprego e renda na cidade de São Paulo. Os programas e ações da Ade Sampa atuam nas temáticas de empreendedorismo, inovação, tecnologia e sustentabilidade. A Agência oferece pré-aceleração e aceleração de negócios, atendimento personalizado para microempreendedores, especialmente das periferias, suporte às cadeias produtivas rurais e têxteis, capacitações empreendedoras, infraestrutura para espaços de trabalho colaborativo gratuitos, estúdios para gravações de podcasts e videocasts, além de orientações para obtenção de linhas de microcrédito, viabilizando o desenvolvimento econômico sustentável no município.