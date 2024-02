SP tem quadrinhos, fotografia, ópera, cursos e oficinas gratuitas

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo realiza um roteiro cultural com exposições para fãs de quadrinhos, oficinas, brincadeiras, histórias, fotografia e cursos gratuitos da SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco, que está com inscrições abertas para técnicos de Dramaturgia, Iluminação, Sonoplastia e Técnicas de Palco.

Outras atrações apresentadas são Exposição Rap em Quadrinhos, no Museu das Favelas; Oficina Palavra fala: Slam, por Anna Zêpa; Contação de história com roda de conversa na Fábrica de Cultura Jaçanã; Intervenção Meus brinquedos e minhas brincadeira’, na Biblioteca de São Paulo; primeira ópera do ano da Orquestra do Theatro São Pedro; e Concurso Fotográfico do Museu de Arte Sacra.

Confira a programação completa abaixo:

Exposição Rap em Quadrinhos, no Museu das Favelas

Data: Exposição aberta até maio de 2024

Local: Museu das Favelas, Av. Rio Branco, 1269 – Campos Elíseos, São Paulo.

Saiba mais: O Museu das Favelas em parceria com a Ação Educativa está com a exposição ‘Rap em Quadrinhos’. Idealizada pelo ilustrador Wagner Loud e Youtuber Load, é uma homenagem às notáveis personalidades do rap nacional, representadas como autênticos super-heróis em um universo rico em quadrinhos. Ao todo, são 19 artistas homenageados, algumas das obras trazem Mano Brown representado como Pantera Negra, rei de Wakanda, do universo Marvel. Negra Li personificada como a Tempestade, icônica personagem dos X-Men e Sabotage assume o papel de Dr. Manhattan, personagem da DC Comics.

Informações: Participação gratuita. Para mais informações acesse Museu das Favelas

Cursos gratuitos na SP Escola de Teatro

Data: Inscrições abertas até o dia 29 de fevereiro, às 17h

Local: Unidade Roosevelt, na Praça Franklin Roosevelt, 210 Consolação e na Unidade Brás, na Avenida Rangel Pestana, 2401, ambas em São Paulo. As aulas acontecem nas duas unidades e vão alternando conforme o dia da semana.

Saiba mais: A SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Complementar para cursos técnicos. A responsável por todo o processo é a Fundatec. Nesse novo processo seletivo, as vagas disponíveis são para quatro cursos técnicos: Dramaturgia, Iluminação, Sonoplastia e Técnicas de Palco.

Informações: Participação gratuita. Confira o edital e o link de inscrição aqui, para mais informações acesse SP Escola de Teatro.

Oficina Palavra fala: Slam, por Anna Zêpa

Data: 27 e 28 de fevereiro, das 19h às 21h

Local: Museu Casa das Rosas, na Av. Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo.

Saiba mais: Nos dois encontros a oficina aborda o que é o Slam, como ele surge e acontece no Brasil, trazendo o formato da batalha como ferramenta e a importância do movimento para o compartilhamento de narrativas, além de referências e exercícios práticos de escrita poética para a palavra falada. O terceiro encontro será uma Batalha-Sarau com os participantes da oficina, aberta ao público da Casa das Rosas. Anna Zêpa é poeta nas expressões de literatura, teatro e cinema.

Informações: Participação gratuita. Para mais informações acesse Museu Casa das Rosas. Realize as inscrições aqui.

Contação de história com roda de conversa

Data: 29 de fevereiro, às 14h

Local: Fábrica de Cultura Jaçanã

Saiba mais: O Coletivo Cafuzas convida a todos com mais de 10 anos para um encontro repleto de versos, canções e histórias de grandes mulheres. As narrativas foram baseadas no livro “50 brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer”, de Débora Thomé. Durante o bate-papo, será falado sobre Carolina Maria de Jesus, Cecília Meireles, Cora Coralina e Ruth de Souza.

Informações: Participação gratuita. Para mais informações acesse Fábricas de Cultura

Intervenção Meus brinquedos e minhas brincadeiras

Data: 28 de fevereiro, das 13h às 14h

Local: Biblioteca de São Paulo, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Santana, São Paulo.

Saiba mais: A intervenção reúne em seu roteiro algumas das vivências do caixeiro viajante Junio Alexandrino, que trás referências da sua região natal, o Nordeste. São experimentos que dialogam com a ludicidade da infância, trazendo cultura popular, história oral, encontro em roda, música e construção de brinquedos.

Informações: Participação gratuita. Para mais informações acesse BSP

Primeira ópera do ano da Orquestra do Theatro São Pedro

Data: Está em cartaz nos dias 1, 2, 3, 8, 9 e 10 de março — nas sextas-feiras e sábados, às 20h, e domingos, às 17h.

Local: Theatro São Pedro, Rua Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo.

Saiba mais: A Orquestra do Theatro São Pedro inaugura a Temporada Lírica de 2024 em março, com a ópera Homens ao Mar, de Ralph Vaugham Williams. A ópera é uma adaptação de uma peça de teatro de 1904, do dramaturgo irlandês John Millington Synge. Homens ao Mar tem direção musical de Claudio Cruz e concepção, encenação e iluminação de Caetano Vilela, e apresenta a ópera em um programa duplo de Vaugham Williams, que se inicia com a sinfonia: Fantasia on a theme by Thomas Tallis. Para completar a equipe criativa, Juliana Bertolini assina o figurino e Tiça Camargo o visagismo.

Informações: Os ingressos estão disponíveis na bilheteria digital, o preço de cada ingresso varia entre R$ 40,00 e R$ 120,00. A opera é recomendada para maiores de 14 anos, 53 minutos (sem intervalo), mais informações em Theatro São Pedro

Concurso Fotográfico do Museu de Arte Sacra celebra São Paulo

Data: As inscrições estão disponíveis para fotógrafos não profissionais até 7 de março

Local: Os resultados serão divulgados nas redes sociais do MAS.SP em 22 de março

Saiba mais: O Museu de Arte Sacra de São Paulo – MAS.SP está com inscrições para o Concurso Fotográfico sob o tema “A espiritualidade na cidade de São Paulo“. Esta iniciativa, em celebração aos 470 anos da Metrópole, visa promover a expressão artística e cultural por meio da fotografia, destacando aspectos relacionados à fé, solidariedade e manifestações culturais presentes no contexto urbano. A exposição intitulada “Olhares Sagrados: a espiritualidade na Cidade de São Paulo”, programada para abril de 2024 na Sala MAS-Metrô – Estação Tiradentes, apresentará 19 trabalhos fotográficos selecionados. Busca engajar fotógrafos amadores a explorar perspectivas sensíveis e pessoais sobre manifestações culturais, bem como demonstrações de solidariedade que contribuem para a coesão comunitária na cidade. O primeiro colocado será contemplado com um ano de entrada gratuita no MAS.SP com direito a acompanhante.

Informações: Participação gratuita. Acesse o edital para realizar a inscrição.