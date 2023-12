SP tem previsão de temporal e risco de alagamento nesta segunda (11)

A frente fria que chegou à região Sudeste do país na sexta-feira (8) fechou o tempo e provocou temporais no litoral norte de São Paulo e no Rio de Janeiro até sábado (9). Após um domingo (10) mais aberto, com o sol aparecendo mais forte, a chuva deve voltar com maior intensidade nesta segunda-feira (11).

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, a segunda será chuvosa tanto na região metropolitana quanto na Baixada Santista. “As simulações mais recentes dos modelos de previsão do tempo apontam para a formação de uma área de baixa pressão atmosférica no litoral paulista. Esse sistema deve provocar chuva moderada, por vezes forte, com trovoadas e descargas elétricas a partir da madrugada e se estender para boa parte do dia”, informa o CGE.

O instituto alerta que com essa condição existe o risco de formação de alagamentos e elevação dos níveis dos córregos e rios que entrecortam a capital e a região metropolitana.

Outras regiões também devem ter grandes volumes de chuva, como Vale do Paraíba, serra da Mantiqueira e as regiões de Campinas, Pirassununga e São Carlos.

A frente fria também derrubou a temperatura nesses últimos dias. Devido a essa mudança, o clima se manterá mais fresco na região metropolitana de São Paulo até, pelo menos, na próxima quarta-feira (13).

No sábado, a temperatura máxima não passou de 22°C, enquanto a mínima foi de 17°C durante a madrugada. Esse panorama se manteve no domingo e deve permanecer nesta segunda-feira, com a máxima de 24°C.

Na terça (12) o sol já aparece com mais frequência. Ainda haverá muitas nuvens e chuva isolada, mas a temperatura começa a subir e a máxima pode chegar aos 26°C. Na quarta já não deve chover e a máxima vai aos 28°C.

A partir de quinta (14), a temperatura já atingirá os 30°C, chegando a 32°C na sexta (15) e 31°C no sábado (16) e no domingo (17). Neste fim de semana, porém, a chuva deve voltar a qualquer momento, com a sensação de abafamento.