SP tem previsão de chuva fraca

Hoje, sexta-feira (22), o sistema frontal se afasta em direção aos demais estados do Sudeste. Na capital paulista, no entanto, os ventos úmidos que sopram do mar contra a faixa leste do estado mantêm o céu com muitas nuvens. Essa condição favorece a ocorrência de chuva fraca ou garoa ocasional ao longo do dia. As temperaturas apresentam um ligeiro declínio, com mínima prevista de 17°C e máxima que não supera os 22°C. Os índices de umidade do ar permanecem elevados, com valores mínimos acima de 70%.

Tendência para os próximos dias:

Uma frente fria já está na costa paulista, mantendo o tempo instável em São Paulo, com predominância de chuva fraca ou chuviscos e declínio de temperatura nos próximos dias. As simulações atmosféricas mais recentes indicam melhora nas condições do tempo a partir de domingo (24).

Amanhã, sábado (23), o dia ainda será marcado por tempo instável e chuva fraca ou chuviscos ao longo do dia. As temperaturas continuarão mais baixas, com mínima de 16°C durante a madrugada e máxima que não passa de 21°C à tarde. Os percentuais de umidade do ar seguem elevados, com valores entre 65% e 95%.