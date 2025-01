SP tem previsão de calor intenso e chuvas nos próximos dias

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que a previsão do tempo para os próximos dias será típica de verão, com calor intenso e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas elevadas, associadas à alta umidade, trarão uma sensação de tempo abafado em todo o território paulista.

Entre os destaques, as temperaturas máximas poderão atingir até 38°C, especialmente nas regiões oeste e norte do Estado. A expectativa é de que, até quarta-feira (22), o sol predomine, com poucas nuvens pela manhã, resultando em uma elevação significativa das temperaturas. A partir de quarta-feira, haverá um aumento da nebulosidade e chuvas generalizadas, o que poderá aliviar o calor.

Para as regiões de Araçatuba e Presidente Prudente, as máximas podem chegar até 38°C. Em Ribeirão Preto, Araraquara e Barretos, os termômetros podem registrar 37°C. Registro e São José do Rio Preto devem ter temperaturas máximas de até 36°C. Baixada Santista, Campinas e Bauru, devem registrar 35°C. Já na Capital Paulista, Região Metropolitana de São Paulo e as regiões de São José dos Campos e Marília, são esperadas máximas de 34°C. Para as regiões de Sorocaba e Franca, a previsão é de 33°C e para a região de Itapeva, 32°C.

Cuidados

Diante deste cenário de calor intenso, a Defesa Civil de SP recomenda constante hidratação ao longo do dia, evite exposição direta ao sol entre 10h e 16h. Procure ficar em locais com sombra e ventilação, evite atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia. Busque ter uma alimentação leve, escolhendo alimentos frescos, como frutas, saladas e com alto teor de água. Atenção redobrada com crianças e idosos, pois eles são mais vulneráveis ao calor.

Mesmo com o calor intenso, durante a semana são esperadas pancadas de chuva isoladas, que podem ser acompanhadas de raios, ventos fortes e, em casos isolados, granizo, principalmente nas regiões que fazem divisa com o Paraná. Essas condições podem resultar em temporais localizados, aumentando o risco de transtornos em áreas já encharcadas. A Defesa Civil recomenda atenção especial nas áreas mais vulneráveis, devido ao risco de acumulados moderados de chuva.