SP tem menor número de homicídios da série histórica, apesar de alta no trimestre

O estado de São Paulo registrou nos primeiros nove meses do ano o menor número de homicídios da atual série histórica, que começou em 2001. Isso apesar de uma alta nos casos no terceiro trimestre (de julho a setembro), que atingiu tanto o estado quanto a capital paulista.

A marca de 1.945 mortos de janeiro a setembro deste ano foi 3,8% menor do que os 2.022 homicídios no mesmo período do ano passado, e o menor já registrado.

Na cidade de São Paulo, foram 367 vítimas no acumulado de nove meses, mesmo número de 2023. Destas, 135 mortes aconteceram de julho a setembro de 2024 –no ano passado, tinham sido 105 mortes no mesmo período.

Em todo o estado, foram 660 casos no terceiro trimestre, 26 a mais do que em 2023.

Os registros de estupro ficaram no mesmo patamar, com 10.857 casos relatados, contra 10.812 contados nos primeiros nove meses de 2023. Na capital houve queda, com 2.215 casos que chegaram às delegacias, 2,5% a menos do que os 2.272 de janeiro a setembro do ano passado.

Já as vítimas de latrocínio, o roubo seguido de morte, chegaram a 135 de janeiro a setembro deste ano, ante 121 no mesmo período de 2023. A capital teve 43 mortes, 12 a mais do que nos primeiros nove meses do ano passado.

As comparações de roubos mostram quedas para estado e capital, respectivamente, de 14,7% e 13,4%. Foram 146.455 ocorrências em todo o estado e 86.751 na cidade de São Paulo.

A mesma situação ocorreu com os furtos, com quedas de 4% na comparação. Foram 413.827 ocorrências no estado e 179.614 na capital.

Os roubos de veículo neste ano, até setembro, foram 22.648 em todo o estado. O número é 16,9% menor do que os registros de 2023.