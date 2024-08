SP tem liberação recorde de recursos para produtores afetados pela estiagem

O Governo de São Paulo já liberou quase R$ 1 bilhão em recursos para atender produtores rurais afetados pela estiagem no estado. O balanço foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas em entrevista exclusiva à Agência SP, nova agência de notícias de São Paulo, com a participação de jornalistas de várias regiões do estado. O valor considera iniciativas como o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) e o Fundo de Investimentos de Cadeias Agroindustriais (Fiagro). A expectativa é de ampliação dos recursos para o agro para o próximo ano.

“A gente quer ajudar os nossos produtores a investir em irrigação com taxas de juro barato. Por que temos tanto problema se há disponibilidade hídrica? Por falta de investimento em irrigação. É isso que a gente quer combater. Outra questão é facilitar o licenciamento das estruturas de reservação. Isso vai ser fundamental também para ajudar os nossos produtores”, afirmou Tarcísio.

Neste ano, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, anunciou o valor de R$ 100 milhões em subvenção ao seguro rural por conta das estiagem. As subvenções variam de 25% a 30% do valor da apólice do seguro a depender da cultura produtiva. O objetivo é atenuar o custo do seguro em meio a um período de seca, que afeta a produção rural.

Esse é o maior volume de recursos aplicados no estado de São Paulo em subvenção de recurso rural para o agro. Os recursos partiram do Feap. A expectativa é atender até 12 mil produtores rurais. Já foram liberados R$ 57 milhões. Até o fim de agosto, o Feap deve liberar mais R$ 22 milhões com a participação de 15 seguradoras credenciadas.

Ao todo, via Feap, o Governo de São Paulo liberou R$ 300 milhões em linhas de crédito emergenciais e subvenções para produtores rurais. A iniciativa destaca-se pelas baixas taxas de juros, de 3% ao ano. “Queremos agir na taxa de juros para que esse crédito fique mais barato para o produtor. E também estamos desenvolvendo produtos de mercados de capitais para ajudar os produtores rurais”, disse o governador.

Nesse contexto, a Desenvolve SP, agência de fomento ao empreendedorismo do Estado, realizou um aporte de R$ 500 milhões no Fiagro. O fundo servirá para apoiar produtores rurais. Além da Desenvolve SP, o fundo também pode receber aportes da iniciativa privada. Ao todo, o Fiagro deve receber R$ 2,5 bilhões, que serão geridos por uma empresa escolhida a partir de edital.

Investimento em infraestrutura

Um dos objetivos dos aportes do Estado de São Paulo é desenvolver processos de irrigação e reservação em propriedades rurais. O investimento em estrutura de irrigação deve atender principalmente a região do Oeste Paulista, que sofre com o problema.

A iniciativa é um dos esforços do Governo para cumprir o Plano Estadual de Irrigação. Lançado neste ano, o plano visa aumentar de 6% para 15% as áreas irrigadas no estado até o ano de 2030. Para isso, o governo disponibiliza linhas de crédito para financiar equipamentos agrícolas e oferece apoio técnico aos agricultores por meio dos institutos de pesquisa estaduais.

Estiagem no estado de São Paulo

O estado de São Paulo passa por um período de estiagem que afeta a produção de diversas culturas no campo. De acordo com mapeamento do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, as lavouras de grãos foram as mais afetadas, como amendoim, soja, milho e sorgo.

A mandioca e a batata-doce foram outras duas culturas impactadas pela estiagem em São Paulo. Pensando nisso, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento já criou uma linha de crédito especial de R$ 5 milhões para atender pequenos produtores dessas culturas. Os recursos também partiram do Feap e atendem a região do Oeste Paulista.