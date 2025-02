SP tem início de manhã com tempo nublado, temperaturas em elevação

Hoje, sexta-feira (14), a cidade de São Paulo deve experimentar um clima predominantemente ensolarado, com algumas nuvens. As temperaturas devem oscilar entre mínimas de 21°C e máximas que podem ultrapassar os 31°C. À medida que o dia avança, especialmente no final da tarde, a nebulosidade tende a aumentar, criando condições propícias para pancadas de chuva, que poderão ser intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento em pontos específicos.

Em resposta à onda de calor que afeta a região desde a última segunda-feira (10) e que deverá persistir nos próximos dias, a Prefeitura de São Paulo implementou a Operação Altas Temperaturas (OAT). Essa iniciativa consiste na instalação de 10 tendas em locais estratégicos por toda a cidade, oferecendo abrigo e conforto à população. As tendas são ativadas sempre que as temperaturas ou a sensação térmica alcançam 32ºC. Nelas, os cidadãos podem encontrar água, chás, sucos gelados e frutas, além de atendimento para animais de estimação.

Para os dias seguintes, a previsão indica que as condições climáticas continuarão a refletir características típicas do verão paulista. Espera-se um cenário de sol e calor intenso, com possibilidade de chuvas isoladas no final das tardes. A capital permanece sob estado de atenção em virtude das altas temperaturas.

No sábado (15), as condições climáticas devem se manter abafadas. A expectativa é de um dia com sol intercalado por nuvens, com temperaturas variando entre mínimas de 21°C e máximas que podem superar os 30°C. Entre o meio da tarde e o início da noite, há previsão para o retorno das chuvas na forma de pancadas, que poderão variar de intensidade moderada a forte, também acompanhadas de raios e ventos fortes em áreas isoladas.