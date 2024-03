SP tem diversos cursos e palestras para a segunda quinzena do Mês da Mulher

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo preparou para o mês de março diversas atividades de qualificação profissional e empreendedorismo voltadas para o público feminino, em homenagem ao Mês da Mulher. A rede Teia de coworkings públicos, iniciativa da Ade Sampa, oferece atividades gratuitas de empreendedorismo para mulheres em suas unidades.

No Teia Santo Amaro, na zona sul, ocorre até o dia 15 de março a oficina de chinelos personalizados e a feira de artesanatos “Teia Mulher Empreendedorismo”. Na semana seguinte, ocorre a oficina “Canva Inicial”, no dia 22 de março, que ensina as noções básicas desta ferramenta.

Já no Teia Três Lagos será realizada a oficina de “Robótica e Desenvolvimento de Games”, no dia 14 de março. E para finalizar a região da zona sul, o Teia Interlagos oferece a palestra “Organização Financeira”, no dia 27 de março.

Já no dia 22 de março, na zona norte, a unidade Teia Taipas realizará a palestra: “Escrita Criativa & Terapêutica”, onde as participantes se envolvem em atividades que utilizam a escrita como uma ferramenta para explorar emoções.

E por fim, indo para a zona leste, o Teia Cidade Tiradentes traz no dia 23 de março uma palestra sobre segurança no trabalho, seguida pelo curso “Capacitação Empreendedora: A Caravana Tamo Junta”, no Teia Heliópolis nos dias 25, 26, e 27 de março.

Gastronomia

Programadas para ocorrerem entre os dias 12 e 23 de março, as oficinas gratuitas para qualificação na área da gastronomia, do programa Cozinha Escola, contam com inscrições gratuitas para oficinas de hambúrguer, panificação e pizzas.

Mulheres em foco

Na última sexta-feira, 8 de março, data que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, na Praça das Artes, na região do Vale do Anhangabaú, a Prefeitura de São Paulo levou ao público feminino diversas ações nas áreas culturais, de saúde, educação, trabalho, entre outras.

Somente com o Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo foram realizados mais de 400 encaminhamentos de mulheres para outras etapas de processo seletivo. Foram ofertadas mais de 1 mil vagas de emprego, com cerca de 10 empresas presentes, em áreas do comércio e serviços.

Outra ação de geração de renda para a mulher foi a inserção no Programa Operação Trabalho – POT Mães Guardiãs, que atuam na rede municipal de ensino em ações de busca ativa para evitar a evasão escolar. Cerca de 1 mil mulheres, que foram pré-selecionadas por meio de inscrições, passaram por convocação para entrega de documentos e formalização do início de suas atividades, durante o evento.

Serviço:

Oficinas gratuitas Cozinha Escola

Dias: 12 a 23/03

Inscrições: As inscrições podem ser feitas diretamente na secretaria da unidade onde irá acontecer a aula ou no WhatsApp 11 94730-4570

Horário: 8h às 17h

Perfil: Idade mínima de 18 anos e ensino fundamental em curso ou completo

Locais: CEUs Aricanduva, Campo Limpo, Paz, Vila do Sol e Anhanguera.

Atividades da rede Teia em março

Inscrições pelo sistema da Ade Sampa

Zona sul

Feira de Artesanato Teia Mulher Empreendedorismo

Data: 15 de março

Horário: 09h às 16h

Local: Teia Santo Amaro

Inscrições: Convidamos os artesãos locais

Oficina de Chinelos Personalizados

Data: 12 de março

Horário: 10h às 13h

Local: Teia Santo Amaro

Inscrições: 01 de março

Oficina Canva Inicial

Data: 22 de março

Horário: 10h às 12h

Local: Teia Santo Amaro

Inscrições: 08 de março

Oficina de Robótica e Desenvolvimento de Games

Data: 14 de março

Horário: 10h as 12h | 14h às 16h

Local: Teia Três Lagos

Inscrições: até 13 março

Palestra Organização Financeira

Data: 27 de março

Horário: 10h às 11h

Local: Teia Interlagos

Inscrições: 11 a 25 de março

Zona norte

Palestra: Escrita Criativa & Terapêutica

Data: 22 de março

Horário: 09h às 11h

Local: Teia Taipas

Inscrições: 05 a 16 de março

Zona leste

Palestra Segurança no Trabalho

Data: 23 de março

Horário: 14h às 16h

Local: Teia Cidade Tiradentes

Inscrições: até as 14h de 23 de março

Curso “Capacitação Empreendedora: A Caravana “Tamo junta”

Data: 25, 26 e 27 de março

Horário: 14h às 17h

Local: Teia Heliópolis

Inscrições: 19 a 23 de março