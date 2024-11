SP tem chuva e temperatura acima da média em outubro, diz Inmet

Choveu acima do normal para o mês em outubro na cidade de São Paulo e a temperatura ficou ligeiramente além da média para o mês. O balanço foi informado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) na tarde desta sexta-feira (1º).

De acordo com o órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, a estação meteorológica convencional do Inmet no Mirante de Santana, na zona norte paulistana, registrou 176 mm de precipitação acumulada em outubro. Este valor é 48,8 mm (38%) acima da normal climatológica, medida desde 1991, que é de 127,2 mm.

A maior chuva em 24 horas no mês foi de 52,4 mm, registrada na manhã do dia 24.

O acumulado de chuva em outubro é muito superior aos 15,2 mm de setembro, quando a seca e a baixa umidade fizeram a capital paulista ter por dias seguidos a pior qualidade do ar entre as grandes cidades do mundo.

O total acumulado de chuva em outubro de 2024, entretanto, é bem menor que os 356 mm do mesmo mês no ano passado.

No acumulado do ano, o déficit de precipitação de chuva está em cerca de 90 mm, aponta o instituto.

Com média de 27,4 °C, as temperaturas máximas fecharam o mês em 0,9 °C acima da normal climatológica, que é de 26,5 °C.

O desvio positivo deste parâmetro caiu significativamente no mês, já que em setembro havia ficado em quase 5°C acima da referência, aponta o Inmet.

Com 36,7°C de máxima, o dia 2 foi o mais quente. É a segunda maior marca da série histórica do inmet para o mês, perdendo para os 37,8°C registrados em 17 de outubro de 2014.

A média das temperaturas mínimas também arrefeceram em outubro, ficando em 17,7 °C, com 1,2 °C acima da climatologia de 16,5 °C.

A temperatura mínima mensal foi de 14,6 °C, registrada no dia 20.

Em relação aos ventos, a maior rajada no Mirante de Santana foi de 75 km/h, na noite do dia 11. No mesmo período, no entanto, na estação automática do Inmet no Sesc-Interlagos, zona sul, foi registrada uma rajada de 107,6 km/h.

Os ventos fortes, acompanhados de pancadas de chuva e trovoadas, deixaram 3,1 milhões de pessoas sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo, principalmente por causa da queda de centenas de árvores.

No estado, morreram sete pessoas por causa dessa chuva forte e do vendaval.

A previsão do tempo para São Paulo no mês de novembro aponta que o estado deve ter temporais e quatro frentes frias. O prognóstico é da Climatempo.

De acordo com a agência, durante o mês que começa nesta sexta-feira (1º), o estado terá chuva regular, mas com riscos de temporais em várias áreas.

O volume de chuva deve ficar dentro da média climatológica para o mês em regiões como a Grande São Paulo e o litoral. Mas deve chover mais em Presidente Prudente, Ribeiro Preto, Sorocaba e na serra da Mantiqueira.