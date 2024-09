SP tem alerta de baixa umidade do ar nesta terça (3) e crescem riscos de incêndios

Um alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar, válido para esta terça-feira (3), atinge toda a região Sudeste e parte do Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

O aviso foi feito pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) devido ao tempo seco.

Conforme o órgão federal, nesta regiões a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30% segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), índices inferiores a 60% são prejudiciais à saúde.

Sem previsão de chuva, a umidade relativa do ar na cidade São Paulo poderá cair a 25% nesta terça, aponta o Inmet na capital paulista, a previsão é que os termômetros cheguem a marcar até 32°C.

O motivo é uma massa de ar seco e quente que predomina na maior parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste, impedindo a formação de nuvens.

Com isso, aumentam as chances de queimadas. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, apenas uma parte do litoral e alguns municípios do sul do estado não têm nenhuma classificação de risco de incêndio nesta terça, segundo mapa elaborado pela Defesa Civil paulista.

Há quatro estágios de avisos para riscos de incêndio: baixo (amarelo), alto (laranja), alerta (vermelho) e emergência (roxo).

A região metropolitana de São Paulo se divide entre as faixas vermelha e roxa, cuja mancha aumenta no mapa previsto para esta quarta-feira (4), diminui nos outros dias, mas volta a crescer no sábado (7).

Segundo a Defesa Civil, esse mapeamento é uma das ferramentas usadas pelo órgão estadual para adotar ações preventivas com os municípios nas áreas de risco.

Algoritmos, explica, cruzam informações como temperatura, previsão meteorológica, umidade do solo e do ar, acumulado de chuva e velocidade do vento para calcular os níveis de risco de incêndio. Esses dados são atualizados diariamente.

A partir dos mapas de risco, as cidades podem adotar medidas preventivas, como construção de aceiros faixas livres de vegetação em terrenos que funcionam como barreiras naturais contra a propagação do fogo e vistorias em locais atingidos pelas chamas anteriormente, além da divulgação de comunicados sobre o perigo à população.

Nesta segunda-feira havia sete municípios com focos ativos de incêndio no estado: Pedregulho, Altinopolis, São Simão, Dois Córregos, Jardinópolis, Pompeia e Piracicaba.

A massa de ar seco associada ao bloqueio atmosférico segue mantendo o tempo seco e ensolarado, com temperaturas acima da média e baixos índices de umidade nos próximos dias, afirma o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

Conforme o órgão municipal, estas condições dificultam a dispersão de poluentes. Como também favorece a formação e propagação de queimadas, isso prejudica a qualidade do ar, principalmente nos centros urbanos.