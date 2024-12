SP: Tecnologia Smart Sampa já prendeu 270 criminosos desde setembro

Recentemente, mais um foragido da Justiça foi detido na cidade de São Paulo, elevando o número total de capturas para aproximadamente 270 desde setembro deste ano. O suspeito, identificado como Vinícius Bezerra dos Santos Nunes, de 28 anos, foi localizado graças ao sistema de reconhecimento facial do programa Smart Sampa, enquanto se deslocava pelo terminal de ônibus Cidade Tiradentes na Zona Leste.

Vinícius estava foragido da Penitenciária Dr. Rubens Aleixo Sendin, localizada em Mongaguá, desde 2022. Ele cumpria uma pena de 15 anos por envolvimento em sequestros realizados por uma quadrilha. Durante a sua captura, ele falava ao celular quando as câmeras identificaram sua imagem e a Guarda Civil Metropolitana foi acionada para efetuar a prisão.

O histórico criminal de Nunes remonta a 2015, quando ele foi contratado para sequestrar a enteada de um ex-companheiro de uma das integrantes do grupo criminoso. O recrutamento foi feito por José Domingos Matos de Brito, também conhecido como “Baianinho”, que veio a falecer em confronto com a polícia. Na ocasião do crime, o apartamento de Nunes serviu como cativeiro para a vítima.

A situação se agravou com o sequestro durando cerca de quatro dias, período durante o qual os sequestradores extorquiram a família da vítima, inicialmente exigindo um resgate exorbitante de R$ 3 milhões. A Polícia Civil de São Paulo, em uma operação bem-sucedida, conseguiu localizar a vítima e prendeu Vinícius e outro membro da quadrilha em flagrante.

Após sua detenção recente com o auxílio das câmeras do Smart Sampa, Nunes foi levado ao 49º Distrito Policial e permanece sob custódia.

Desde o início de setembro, mais de 270 indivíduos procurados pela Justiça foram capturados através da tecnologia integrada do Smart Sampa. Este sistema não só tem sido eficaz na detenção de diversos criminosos, incluindo homicidas e estupradores, mas também tem colaborado com a Guarda Civil Metropolitana em prisões em flagrante e na localização de pessoas desaparecidas.

Além disso, as operações realizadas com o suporte do Smart Sampa resultaram na prisão de 1.380 pessoas durante a prática de crimes e na ajuda para encontrar 28 indivíduos desaparecidos. Esses números refletem um esforço contínuo das autoridades para garantir segurança nas ruas da capital paulista.