SP: Serasa disponibiliza mais de 30 milhões de dívidas para negociação com até R$100

Consumidores de todo o país podem negociar dívidas com descontos do Feirão Serasa Limpa Nome em mais de 10 mil agências dos Correios sem qualquer tipo de taxa ou custo adicional. O atendimento presencial será realizado até 29 de novembro e contará com as ofertas de mais de 1.000 empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e demais segmentos.

Em São Paulo, são mais de 169 milhões de ofertas disponíveis aos consumidores. Entre elas, mais de 30 milhões podem ser quitadas com até R$100.

Cenário da inadimplência no Estado

A região registrou um leve aumento no número de inadimplentes, totalizando 16.914.896 de inadimplentes em setembro, pouco mais de 56 mil em relação ao número de devedores em agosto. No período, há um acumulado de R$104.053.035.297,38 de débitos.

O valor médio da dívida por inadimplente é de R$6.151,56. As dívidas se dividem principalmente entre Bancos e Cartões de Crédito (29,13%). Contas básicas – água, luz e gás – (27,13%), e Instituições Financeiras (19,11%).

O público endividado é composto por 51% homens e 49% mulheres, especialmente nas faixas etárias: entre 41 e 60 anos (36,6%), entre 26 e 40 anos (34,1%), e acima de 60 anos (18,7%). Os endividados até 25 anos representam 10,6%.

“Nunca fizemos uma operação desse tamanho em parceria com os Correios. São especialistas da Serasa espalhados por todo o Brasil contando com a capilaridade das agências dos Correios”, afirma Aline Maciel, gerente da Serasa. “Queremos possibilitar que muitos brasileiros possam negociar as suas dívidas e combater a inadimplência no país, que atinge mais de 72,6 milhões de brasileiros”, finaliza.