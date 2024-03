SP: Semana Santa se inicia com mais de 700 vagas de emprego disponíveis no Cate

Encerrando o mês de março, mais de 700 vagas de emprego estão disponíveis no Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. Os postos são principalmente para os setores de varejo e serviços, com oportunidades nas áreas administrativas, logísticas e de recursos humanos, em atendimento, na fiscalização e segurança, na indústria, na construção civil e na arte, publicidade e criação. É possível se inscrever de forma online por meio do Portal ou presencialmente em uma das unidades do Cate, até o dia 27 de março (quarta-feira).

“O Cate vem expandindo não só o número de vagas oferecidas semanalmente como também a variedade de cargos e áreas de atuação. Estamos aprimorando nosso serviço para que todos os trabalhadores paulistanos possam encontrar emprego no setor que querem, à medida que também investimos nos cursos de qualificação para formar cada vez mais pessoas capacitadas para assumir esses postos”, comenta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

O setor de serviços de limpeza e manutenção desponta essa semana com mais de 190 vagas para auxiliar de limpeza, chefe de equipe, zelador, camareira, entre outros. A maior parte delas exige que os candidatos tenham completado o ensino fundamental e possuam de 3 a 6 meses de experiência. As escalas variam entre 6×1 e 5×2 e os salários vão de R$ 1.550 a R$ 2.163.

Outra função que concentra oportunidades é a de atendimento ao cliente, com mais de 100 vagas (inclusive de estágio) para trabalhar em lojas, lanchonetes, bares, supermercados e mais. O nível de escolaridade exigido vai de ensino fundamental incompleto a ensino médio completo e a maioria não exige nenhuma experiência. A carga horária geralmente é de 6×1, recebendo de R$ 700 a R$ 1.910 mensais.

Com mais de 80 vagas, outro destaque é o segmento gastronômico, na cozinha e na manipulação de alimentos. Com vagas para padeiro, cozinheiro, açougueiro, copeiro, ajudantes e auxiliares nos serviços de alimentação, boa parte exige ensino fundamental completo e 6 meses de experiência, mas alguns não requerem nenhuma. Com escalas de 6×1 ou 5×2, os salários variam entre de R$ 1.425 e R$ 2.400.

Para consultar outras vagas, visite o Portal Cate ou uma das unidades físicas da rede Cate. Ao se candidatar, tenha em mãos RG, CPF e carteira de trabalho (inclusive a digital).

Serviço:

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até 20 de fevereiro, quarta-feira, às 18h

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das 27 unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).