SP seleciona 500 atletas na Peneira do Centro Olímpico para formação de alto rendimento

A Prefeitura de São Paulo recebe inscrições para a 3ª Super Peneira do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) entre os dias 19 e 29 novembro. Serão disponibilizadas mais de 500 vagas para as 15 modalidades oferecidas pelo Centro Olímpico, órgão da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) voltado para a formação de atletas de alto rendimento.

As inscrições para a 3ª Super Peneira deverão ser feitas por meio digital, em formulário eletrônico disponibilizado no site da SEME. Cada modalidade terá um formulário específico, com a indicação da idade do atleta aceita em cada uma das seletivas.

A data, local e horários de cada seletiva da 3ª Super Peneira serão divulgados no dia 6 de dezembro no site oficial e nas redes sociais da SEME e do COTP.

As seletivas das 15 modalidades do Centro Olímpico serão conduzidas pelos treinadores das comissões técnicas das próprias equipes. Os treinadores levarão em consideração na avaliação e seleção dos novos atletas aspectos esportivos, como aptidão física e técnica, para determinada modalidade, além do número máximo de vagas disponíveis para elaborar a lista dos participantes aprovados.

As modalidades oferecidas pelo Centro Olímpico são: Atletismo, Basquete, Basquete 3×3, Boxe, Breaking, Futebol, Ginástica Artística, Handebol, Judô, Levantamento de Peso (LPO), Luta Olímpica, Natação, Taekwondo, Vôlei e Vôlei de Praia.

O diretor do Centro Olímpico, Mário Maeda Júnior ressalta a importância de existir um órgão público na formação de atletas. “Quem for aprovado passa a receber os benefícios de um atleta do COTP, como o kit lanche, vale transporte e a atenção multisciplinar, que vai desde a assistência social até o atendimento médico, incluindo o apoio psicológico”.

O número de atletas interessados em participar das seletivas do Centro Olímpico vem aumentando a cada seletiva. Para Mário Maeda Júnior, esse interesse é resultado do trabalho realizado ao longo dos anos que possibilita às crianças e jovens a oportunidade de lutar por um sonho. “Quando os meninos e meninas que aqui treinam passam pelos nossos corredores e vêm os quadros de atletas medalhistas olímpicos, sendo que alguns deles passaram pelo COTP, passam a acreditar que o sonho de representar a cidade de São Paulo em competições nacionais e internacionais é possível”, diz Maeda.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer divulgará a primeira lista de atletas aprovados nas modalidades já finalizadas no dia 20 de dezembro, no site oficial e no perfil do Centro Olímpico e da SEME no Instagram.

