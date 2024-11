SP segue com “Mobilização de Prevenção e Combate à Dengue e Demais Arboviroses”

A Prefeitura de São Paulo realiza na próxima semana as ações de “Mobilização de Prevenção e Combate à Dengue e Demais Arboviroses: Não Deixe a Dengue Entrar!”, que ocorrem até o dia 29 deste mês. Com foco na proteção da saúde pública e na redução dos impactos da dengue e outras arboviroses, a mobilização busca engajar a população e ampliar as práticas de combate ao mosquito Aedes aegypti em toda a cidade.

A capital integrou a Semana Estadual de Mobilização Social Contra o Mosquito Aedes aegypti, promovida em parceria entre o Estado e os municípios, do dia 11 a 14, com cerca de 2 mil agentes de combate a endemias (ACEs) em ações casa a casa junto às áreas de abrangência das Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis) da capital.

A partir do dia 18, mais de 12 mil agentes de saúde — incluindo agentes comunitários e agentes de combate a endemias — percorrem bairros e comunidades, realizando visitas casa a casa, orientando moradores e eliminando possíveis criadouros do mosquito em áreas de abrangência das Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A ação intensiva tem como objetivo preparar o município para a sazonalidade de 2025 e reforçar a importância das práticas preventivas contra o Aedes aegypti e da proteção à saúde coletiva, buscando reduzir os riscos e o impacto dessas doenças na população.

Ações educativas e parcerias

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também atua em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (SME), promovendo atividades educativas nas escolas para sensibilizar crianças, adolescentes e educadores sobre o combate ao mosquito. Nessas atividades, profissionais de saúde orientam a comunidade escolar sobre o ciclo de vida do Aedes aegypti, as formas de prevenção e a importância da eliminação de focos de proliferação, com a distribuição de materiais informativos e ações interativas.

Dia H da Hidratação – 18 de novembro

No dia 18, será realizado o Dia H da Hidratação, com atividades que ressaltam a importância de manter a hidratação, especialmente em períodos de calor intenso, como forma de auxiliar na prevenção de complicações da dengue. Em parceria com a SME, materiais informativos serão distribuídos nas escolas, fortalecendo a sinergia entre as áreas de saúde e educação.

Dia D – 23 de novembro

A mobilização atinge seu ponto alto no Dia D, que ocorrerá em 23 de novembro. Neste dia, todas as UBSs da cidade estarão abertas para vacinação contra a dengue de crianças e adolescentes elegíveis. Além disso, equipes de saúde organizarão atividades de conscientização em pontos de grande circulação, com stands que expõem as técnicas e equipamentos utilizados no combate ao Aedes aegypti e materiais educativos para a população.

Vacinação contra a dengue

A SMS segue com a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos nas UBSs, conforme diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Para se vacinar, o público deve comparecer às UBSs durante a semana ou às AMAs/UBSs Integradas aos sábados, com documento de identidade, comprovante de residência ou escolar, e acompanhado de um responsável legal.

Ações de combate à dengue na capital

Além das ações educativas, as ações de rotina nos bloqueios de transmissão do vetor continuam sendo realizadas pelas equipes das Uvis em toda a cidade. Em 2024, foram realizadas mais de 11 milhões de ações no combate à dengue na capital, entre visitas casa a casa, orientações aos moradores; nebulizações e uso de drone aplicadores de larvicidas.

Durante a sazonalidade de 2024, houve a ampliação do número de agentes em campo de 2 para 12 mil, da frota de veículos para o transporte dos agentes de controle de endemias e de conjuntos nebulizadores (caminhonete e equipamento de nebulização veicular).