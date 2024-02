SP sediará primeira reunião ministerial da trilha de finanças do G20

Entre os dias 28 e 29 de fevereiro, a cidade de São Paulo vai receber a 1ª Reunião de ministros de Finanças e da presidência brasileira do G20, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), tem apoiado ativamente a organização logística deste importante encontro na cidade de São Paulo.

Além disso, articulou uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Governo Federal e Ministério da Fazenda para viabilizar a presença de estudantes da rede municipal de ensino que atuam no projeto “Imprensa Jovem” para realizarem a cobertura e entrevistas com as autoridades presentes no evento. Os jovens terão a oportunidade de acompanhar de perto as decisões tomadas ao longo dos dois dias de fórum e a cobertura garantirá o esclarecimento da população sobre um tema tão relevante para o futuro da economia mundial.

São Paulo receberá 500 representantes internacionais, entre ministros de Estado e vice-ministros da área financeira; governadores e vice-governadores de Bancos Centrais dos países-membros e convidados do G20; entre outras autoridades, como embaixadores e líderes de organizações internacionais.

Para garantir a efetividade do evento, a Secretaria Municipal de Relações Internacionais realizou uma série de reuniões com representantes de países membros do G20, para elucidar dúvidas e prestar apoio as delegações.

A participação da Cidade de São Paulo no G20 é fundamental para a ampliação de sua imagem no exterior.

O papel da Secretaria Municipal de Relações Internacionais é promover e projetar a capital paulista internacionalmente e apresentar suas políticas públicas a outros países. Sediar a 1ª Reunião de ministros de Finanças e de presidentes de bancos centrais do G20 mostra a importância de trabalhar o relacionamento de São Paulo com o restante do mundo e reforça o potencial do Município como capital financeira da América Latina, com um PIB de R$ 828,4 milhões, que representa 9% do PIB brasileiro.

“O Grupo dos 20 (G20) é um importante fórum de cooperação econômica internacional, reunindo as 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana, unindo nações consideradas desenvolvidas e em desenvolvimento. Realizar uma reunião ministerial do G20 na Cidade de São Paulo é unir o mundo na metrópole, trazendo a discussão e debate sobre o desenvolvimento econômico mundial para nossa capital”, explica Luiza Debrassi, coordenadora de Relações Internacionais da SMRI.

A 1ª Reunião de ministros de Finanças e de presidentes de bancos centrais do G20 faz parte da programação da presidência brasileira do grupo, e reunirá os principais líderes mundiais para que seja discutido o rumo da economia do planeta no próximo ano.