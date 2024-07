SP sedia encontro com as culturas tradicionais e populares promovido pelo MinC

O 1º Encontro Paulista de Culturas Populares e Tradicionais reuniu, nesta terça-feira (23), mestres, artistas, pesquisadores, representantes da sociedade civil e gestores públicos das esferas federal, estadual e de diversos municípios paulistas. O objetivo foi dialogar sobre a construção de uma política nacional voltada à valorização e à promoção dessas expressões culturais no país.

Organizado pelo Ministério da Cultura (MinC), em parceria com o Fórum para as Culturas Tradicionais e Populares e o Sesc São Paulo, o evento contou com apresentações de Folia de Reis, Catira, Forró, Samba, Jongo, entre outras manifestações características da diversidade cultural do estado.

“Foi um encontro potente e que fortaleceu o empoderamento das comunidades tradicionais e populares de São Paulo, dando voz e visibilidade às suas práticas culturais e incentivando a participação ativa na construção de políticas públicas”, avaliou a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MinC, Márcia Rollemberg.

E acrescentou: “Identificamos as necessidades específicas dessas comunidades relacionadas à preservação do patrimônio cultural material e imaterial e ao acesso a Política Nacional Cultura Viva (PNCV) e a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), as principais políticas que podem apoiar a continuidade dessas práticas culturais nos territórios”.

Sobre a PNAB, a secretária dos Comitês de Culturas (SCC), Roberta Martins, detalhou o trabalho do ministério para a execução dessa política, que fomentará com R$ 3 bilhões de reais por ano o setor cultural no país até 2027. Também destacou a lei do Sistema Nacional de Cultural (SNC), sancionada este ano pelo presidente Lula.

“A gente está propondo a estruturação do Sistema Nacional de Cultura junto com todo o campo cultural brasileiro, que sabe da importância da articulação e do fortalecimento de um sistema que estabeleça políticas públicas de cultura como direitos culturais”, explicou.

Política Nacional

Segundo o diretor de Promoção das Culturas Populares, Tião Soares, o encontro paulista contribuirá para a construção de uma política nacional mais inclusiva, diversa e sensível às demandas e especificidades das culturas tradicionais e populares. “As discussões e propostas apresentadas durante o evento serão fundamentais para orientar e embasar a elaboração de políticas que valorizem e promovam a diversidade cultural e o patrimônio imaterial do país”, completou.

A atividade resultou na elaboração de uma carta das culturas tradicionais e populares de São Paulo. O documento aponta a necessidade de reconhecer essas manifestações como parte da identidade nacional e de garantir que elas tenham apoio e incentivo para sua continuidade ao longo do tempo. Recomenda ainda a construção de políticas mais colaborativas e participativas para a promoção e valorização das culturas tradicionais e populares.

Programação cultural

O evento contou com apresentações de diversos grupos de culturas populares, entre eles o Grupo Mistura Popular, Jongo De Piquete, Comunidade Jongo de Embu das Arte, Movimento de Samba Garoa do Recôncavo da Casa Mestre Ananias, Grupos de Folia de Reis e Catira: Novos Araçás; Catira Tradição de Minas; Companhia de Reis Sagrado Nascimento; Família Dú Catira; Os Favoritos da Catira e Os Mensageiros dos Santos Reis.