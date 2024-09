SP se aproxima de 100 mil regularizações de imóveis em menos de dois anos

O Governo de São Paulo se aproxima da marca de 100 mil regularizações de imóveis entregues por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH). Com as moradias regularizadas, os moradores ganham segurança jurídica a partir do título de propriedade, passando a ser legalmente donos de seus imóveis, antes em situação irregular.

A regularização fundiária também dá às famílias, muitas delas de baixa renda, possibilidade de acessar benefícios como linhas de crédito, além de permitir a comercialização do imóvel e a transferência do bem para filhos ou herdeiros.

“É um programa de habitação amplo que inclui também a regularização fundiária, com a entrega de escrituras para quem morava e não tinha. E tínhamos muitas famílias nessa situação”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas em entrevista à Agência SP.

34 imóveis entregues

Além das regularizações, em 20 meses, a pasta já concluiu a entrega de mais de 34 mil moradias, uma média aproximada de 60 unidades por dia. De acordo com o governador, a meta é alcançar 200 mil entregas até 2026.

“Resolvemos encarar a habitação como uma questão prioritária. O Estado, que vinha produzindo menos de 50 mil unidades de habitação de interesse social a cada período de quatro anos, vai fazer nesse período aproximadamente 200 mil unidades”, disse Tarcísio.

Para diminuir o déficit habitacional no estado, o governador enfatizou o aumento nos investimentos na área. “Estamos colocando muito mais recursos. O orçamento em habitação foi triplicado. O objetivo é tirar as pessoas das áreas de risco, das encostas dos morros e das várzeas dos rios. Tirar as pessoas que não suportam mais pagar aluguel e dar dignidade para elas”, ressaltou.

Casa Paulista

Casa Paulista é o programa habitacional do Governo de São Paulo, o maior da história do estado paulista. O programa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) reúne um rol de ações e serviços da Pasta e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

O objetivo é facilitar o entendimento da população em relação aos programas e atendimentos habitacionais realizados pelo Governo SP, além de promover a cidadania e o acesso a moradias dignas para famílias de baixa renda.