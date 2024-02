SP: Saúde realiza live sobre ações de combate à dengue nesta quarta-feira (21)

A Prefeitura de São Paulo realizou, somente nas cinco primeiras semanas de 2024, mais de 1 milhão de ações de combate à dengue na capital, como visitas casa a casa, vistorias a imóveis, ações de bloqueios de criadouros e nebulizações, entre outras, pelas equipes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Para falar sobre o trabalho de prevenção e controle da doença realizado no município, bem como orientar a população sobre cuidados para combater o mosquito transmissor Aedes aegypti, nesta quarta-feira (21), às 14h, a pasta realiza live com Melissa Palmieri, médica da Coordenadoria da Vigilância em Saúde (Covisa).

Vale ressaltar que a Saúde da capital está intensificando as medidas de controle e combate ao mosquito na cidade, como, por exemplo, nebulização de inseticidas de domingo a domingo, uso de drones para mapeamento de imóveis com possíveis focos de dengue, aquisição e distribuição de 20 mil armadilhas de autodisseminação de larvicida em todas as regiões.

Com apresentação da analista de comunicação digital, Mônica Moreira, a transmissão será exibida simultaneamente no canal do YouTube e no perfil do Instagram da Saúde.

Acompanhe a live pelo YouTube

Acompanhe a live pelo Instagram

Serviço

Ações de combate à dengue na capital – live com Melissa Palmieri, médica da Coordenadoria da Vigilância em Saúde (Covisa)

Data: quarta-feira (21), às 14h