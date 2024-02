SP: Saúde conta com tratamento homeopático em 12 equipamentos

Os tratamentos com homeopatia estão disponíveis em 12 equipamentos da rede municipal, como Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Ambulatórios de Especialidades (AEs) e hospitais, em todas as regiões. Há 17 médicos homeopatas disponíveis para cuidar da população. De janeiro a junho deste ano, foram realizadas 7.638 consultas homeopáticas na rede.

No Brasil a homeopatia foi reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em 1980. Desde 2006 integra, como especialidade médica, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (Pics) do Ministério da Saúde (MS), na medida em que prioriza uma visão mais abrangente do indivíduo, em suas dimensões física, psicológica, social e cultural.

Medicamentos atuam estimulando o sistema de defesa

Com especialização na área há 20 anos, o homeopata Eduardo Nishimiya Takeyama atende no Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, e conta que, ao longo desse tempo, tem visto uma mesma reação nos pacientes: “Depois de começar, a maioria decide continuar se tratando com homeopatia”.

Segundo o especialista, uma das características marcantes da medicina homeopática é justamente o vínculo que se forma entre médico e paciente: “O homeopata entende cada sujeito como um todo. Então, ao longo da consulta, ele precisa saber como o paciente está psiquicamente, ou seja, como está seu humor, memória, pensamentos, se está tudo bem no trabalho e em suas relações afetivas e familiares, além de todos os detalhes dos sintomas físicos, claro.”

Uma vez feita esta anamnese aprofundada, o homeopata avalia os sintomas relatados e é com base nesta análise que o medicamento é prescrito, sempre com o objetivo de atuar sobre o sistema de defesa do paciente, nos casos de doenças agudas ou crônicas. “A homeopatia é indicada para qualquer quadro clínico não cirúrgico, e nos casos cirúrgicos, também pode auxiliar no acompanhamento pré e pós-operatório.”

O especialista explica, no entanto, que se um mesmo paciente tiver mais de um quadro clínico a ser tratado, todos serão considerados na seleção do medicamento a ser prescrito. Quando isto não for possível, prioriza-se o de maior gravidade, ou seja, aquele que apresente o maior risco à saúde do paciente, já que o medicamento deve ser único, para não confundir o sistema de defesa com vários estímulos diferentes.

Paciente recorreu à homeopatia contra dores e sintomas da menopausa

A professora Marcia Cristina Brienza Pereira, de 51 anos, conta que iniciou o tratamento com homeopatia em 2003 e, desde 2021, é atendida pela equipe do Hospital Vila Nova Cachoeirinha. De início sua queixa principal eram as dores no corpo, depois os sintomas da menopausa. “Em relação à consulta, o que mais gosto é a extrema atenção do médico, com muitas perguntas e cuidado com cada detalhe”, relata.

Segundo ela, no que diz respeito aos medicamentos, que são usados de forma intermitente de acordo com a orientação do médico, os resultados são “fantásticos”, especialmente no caso de doenças crônicas como rinite e enxaqueca, com as quais convive. “Os resultados podem demorar um pouco mais, mas em compensação, na minha experiência, a melhora é consistente”.

Atendimento na rede municipal

O acesso a uma consulta de homeopatia na rede municipal de saúde é feito a partir da solicitação do cidadão em sua UBS de referência. Os pacientes também têm acesso à dispensação dos medicamentos prescritos, que varia de acordo com a região.

Clique aqui para ver os equipamentos que oferecem consulta em homeopatia na cidade de São Paulo.