SP: Saúde aproveita a folia para a promoção de atividades especiais

Os serviços de saúde da capital prepararam diversas atividades para a promoção do bem-estar, prevenção de riscos e orientações junto aos usuários da rede. As ações programadas – de bloquinhos e bailes a oficinas e palestras – seguem em várias regiões ao longo do mês de fevereiro, com o objetivo de incentivar a adesão os munícipes aos equipamentos de sua região e promover a interação entre os usuários.

Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), riscos do consumo excessivo de bebida alcoólica e de substâncias químicas são alguns dos temas que serão abordados junto à população. Nesta Quarta-Feira de Cinzas (14), por exemplo, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Gumercindo, na zona sudeste, promove a ação “Previna-se”, com a distribuição de preservativos gratuitamente aos usuários.

Confira a programação completa para esta semana:

Sudeste

Até o dia 16

7h às 19h – Ação “Previna-se” – distribuição de preservativos – UBS Vila Gumercindo

7h às 19h – Ação “Eu me amo, eu me texto” – oferta de testes rápidos para ISTs – UBS Vila Gumercindo

9h – “Beba com Moderação” – ação em sala de espera para orientações sobre os riscos da bebida alcoólica – UBS Vila Gumercindo

14h – “Violência” – ação em sala de espera sobre tipos de violência e onde buscar ajuda segura e eficaz – UBS Vila Gumercindo

Dia 16/02

14h – Carnaval do SUS no Ponto de Cultura Tia Gê (Rua Dr. Heládio, 128, Vila Esperança) – Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e Drogas (AD) II Cangaíba

14h – Carnaval do SUS – Caps Adulto Vila Matilde

Horário a definir – Folia do combate à dengue – Ação no território, bloquinho de carnaval com orientações de combate à dengue – UBS Fazenda da Juta I

Zona sul

Dia 15/02

8h – Prevenção de ISTs – Grupo Viva Bem – UBS Novo Caminho

8h – Discussão sobre abuso de substâncias químicas na sala de espera – UBS Campo Limpo

10h – Prevenção de ISTs – UBS Campo Limpo

Dia 16/02

8h – Discussão sobre abuso de substâncias químicas na sala de espera – UBS Campo Limpo

10h – Bloquinho da Saúde Mental – Caps Adulto III Jardim São Luiz

10h – Bloquinho da Saúde Mental – Caps Infantojuvenil Jardim São Luiz

10h e 14h – Palestra ISTs – AMA/UBS Integrada Parque Santo Antônio

10h – CarnaCaps – Carnaval com lanche comunitário e baile de máscaras – Caps Adulto III Grajaú