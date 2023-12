SP: Saiba os horários de funcionamento dos parques neste final de ano

Neste fim de 2023 os parques municipais naturais e urbanos fecharão três horas antes de seu horário regular nos dias 24 e 31 e abrirão três horas mais tarde em 25 de dezembro e em 1º de janeiro de 2024. Os horários de cada unidade estão disponíveis neste link.

Outros serviços

Os serviços da Divisão da Fauna Silvestre (DFS) no CeMaCAS – Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres serão realizados regularmente. O recebimento de animais será das 8h às 12h e o plantão telefônico, das 8h às 17h.

A UMAPAZ – Coordenação de Educação Ambiental e Cultura de Paz, Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz e os viveiros municipais Harry Blossfeld, Arthur Etzel e Manequinho Lopes não terão expediente nos dias 24, 25, 31/12 e 1/1.

O Planetário do Carmo está fechado temporariamente para reforma.

Minhocão

O Elevado Presidente João Goulart estará aberto das 7h às 22h em 23 de dezembro; das 7h às 20h no dia 24 e das 7h às 22h em 25 de dezembro, dia de Natal. No dia 30, funcionará das 7h às 22h; em 31 de dezembro, das 7h às 20h e, no dia 1º, das 7h às 22h.