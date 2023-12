SP: Saiba como conseguir mudas de árvores e solicitar plantio em sua calçada

Com o objetivo de amenizar as altas temperaturas na capital, a Prefeitura incentiva a arborização, oferecendo mudas e o plantio de espécies nativas, que trazem sustentabilidade ecológica. Para isso, a Administração Municipal aumentou a cobertura vegetal da cidade de 48,18% para 54,13%, além de agora contar com nove novos bosques de conservação.

Para solicitar o plantio em uma calçada é muito simples, basta fazer o pedido por meio do canal SP156, que está disponível por telefone no número 156, pelo site ou pelo aplicativo SP156.

Ao cultivar árvores em áreas públicas é necessário respeitar uma largura mínima de 1,20 metros para garantir a livre circulação de pedestres. Além disso, é importante considerar o tipo de rede presente no local, se convencional ou compacta, para determinar o porte da espécie que poderá ser plantada no local. Link para solicitação.

Árvores gratuitas para área interna

Para conseguir mudas para plantá-las no jardim de casa, basta fazer o pedido também por meio do 156 e fazer a retirada no Viveiro Manequinho Lopes, localizado no Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital.

O fornecimento de mudas de árvores tem como objetivo o plantio das áreas internas da cidade e é direcionado para pessoas residentes da capital, iniciativa na Campanha Permanente de Incentivo à Arborização Urbana. Link para solicitação

Vantagens

O investimento verde da cidade em microdrenagem também conta com os jardins de chuva. São soluções baseadas na natureza que somam 320 locais, com uma área total de 86,7 mil metros quadrados.

As árvores melhoram a qualidade do ar ao absorver o CO₂, minimizam o barulho e estabilizam a umidade do ar, entre outras vantagens como melhorar a acústica. Ter uma árvore na calçada ou em casa também diminui o impacto das chuvas sobre o solo e auxilia na drenagem urbana, com a redução da velocidade de chegada das águas das chuvas, promovida pela interceptação e retenção temporária dessas águas pelas copas das árvores.

A aposentada Angelita Santos Fernandes, de 52 anos, moradora do Jardim Indaiá, no Itaim Paulista, vive essa experiência. Ela tem uma árvore em frente à sua casa e assiste o ir e vir de um grupo de saguis. “Eles vieram pra cá há três ou quatro anos. Todo domingo compro banana, porque gostam muito. Essa árvore é a casa deles e todos os dias, a partir das 18h, sobem para descansar”.

Poda

Na cidade mais urbanizada do Brasil, a poda desempenha um papel fundamental no cuidado das árvores, sendo essencial para garantir a integridade estrutural, remover os galhos enfraquecidos, doentes ou mortos, além de manter a estética. Só em 2023, a Secretaria Municipal das Subprefeituras realizou a poda de 159.724 árvores e a remoção de 12.207.

Até o fim de novembro foi garantido o plantio de 95.936 árvores por incremento, compensação e reparação ambiental, pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). Nesse mesmo mês, outras 7919 foram plantadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB).

O desenvolvimento das árvores é afetado pela intensa urbanização e a impermeabilização do solo é um fator determinante, que dificulta o pleno desenvolvimento das raízes, contribuindo para acelerar a redução no tempo de vida das árvores urbanas. As regiões da cidade muito adensadas e verticalizadas favorecem a canalização dos ventos, o que pode contribuir para a ocorrência de queda de árvores.

Entre os fatores que contribuem para elevar o risco de queda de árvores diante de fortes ventanias e chuvas em áreas urbanas, pode-se elencar os danos causados por colisões com veículos, vandalismo, solos compactados, impermeabilizados, restrição de espaço para absorção de água e nutrientes, assim como doenças ocasionadas por fungos e bactérias, ataque de pragas que degradam a madeira e afetam negativamente sua fitossanidade, além do processo natural de envelhecimento das árvores.