SP, RJ e mais 20 estados têm alerta chuva intensa nesta terça-feira (19)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, válido para até esta terça-feira (19) em 22 estados.

A instabilidade, que atinge o país de norte a sul desde segunda (18), marcará o último dia do verão. O outono começa no início da madrugada desta quarta-feira (20).

Entre outros, a lista inclui São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de todo a a região Sul, e parte de Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

No caso do Rio Grande do Sul, a previsão é de tempestade, principalmente na faixa oeste do estado, com acumulados de até 100 mm de chuva, em 24 horas, ventos de até 100 km/h e queda de granizo.

Segundo a Defesa Civil gaúcha, nove municípios reportaram ocorrências por causa da chuva nesta segunda-feira. Em Uruguaiana, 560 imóveis foram afetados por alagamentos. Em Erechim, 60 casas acabaram destelhadas.

Para o estado de São Paulo, além da chuva, há o alerta para ventos de até 60 km/h.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, a presença de áreas de instabilidade na capital paulista provoca pancadas de chuva, de moderada a forte intensidade, entre a tarde e o início da noite, com potencial para a formação de alagamento.

O Inmet prevê que a temperatura máxima fique em torno de 30ºC nesta terça no município.

Se a previsão de alagamentos for confirmada, o órgão municipal poderá decretar estado de atenção pelo terceiro dia seguido no município.

No domingo (17), uma mulher de 75 anos morreu após enxurrada invadir sua casa. A idosa estava sozinha na residência, na rua Doutor José Guilherme Eiras, região de São Miguel Paulista, zona leste. A correnteza também arrastou geladeira, armários e cadeiras dentro do imóvel, segundo a família.

Ainda na zona leste, um homem arrastado pela enxurrada de domingo na avenida Barão Luis de Arariba, na Vila Curuçá, continuava desaparecido na noite desta segunda – os bombeiros encerraram as buscas à tarde por causa da chuva forte.

Na quarta-feira, primeiro dia do outono, o dia deverá marcado por pouca nebulosidade na cidade de São Paulo, com predomínio de sol e pancadas isoladas de curta duração à tarde, conforme o CGE. A máxima prevista é de 32ªC,

Na quinta (21), diz o Inmet, o sol quase não deve aparecer e há previsão de trovoadas no município. Mesmo assim, a máxima poderá alcançara 33ºC.

A temperatura na capital paulista só deverá cair na sexta-feira (22), por causa da chegada de uma frente fria. Neste dia, os termômetros devem oscilar entre 17ºC e 25ºC. Também há previsão de pancadas de chuva isoladas.

Veja a lista dos estados com alerta de chuva para esta terça

Sul

– Paraná

– Santa Catarina

– Rio Grande do Sul

Sudeste

– São Paulo

– Minas Gerais

– Espírito Santo

– Rio de Janeiro

Centro-Oeste

– Mato Grosso

– Mato Grosso do Sul

– Goiás

Nordeste

– Maranhão

– Piauí

– Ceará

– Rio Grande do Norte

– Paraíba

– Pernambuco

Norte

– Amazonas

– Roraima

– Pará

– Amapá

– Rondônia

– Tocantins

Fonte: Inmet