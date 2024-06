SP reúne 10.635 alunos na maior premiação da 1ª Olimpíada de Matemática

O governo de SP realizou neste domingo (30), na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, o maior evento de entrega de medalhas a estudantes que se destacaram na 1ª Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo. Com a presença do governador em exercício Felicio Ramuth, 10.635 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio foram premiados, de um total de 127 mil em todo estado.

“É uma grande alegria poder ver esta vitória do esforço, da dedicação e do empenho de cada um de vocês. Parabéns aos pais, parabéns aos alunos. Vamos juntos através da educação continuar construindo a cidade, o estado e o Brasil dos nossos sonhos. Que Deus abençoe a cada um de vocês”, afirmou Felicio.

Estiveram presentes na cerimonia o secretário da Educação, Renato Feder, dirigentes de ensino estaduais, organizadores da na 1ª Olimpíada de Matemática, professores e familiares dos alunos medalhistas. Com apoio da ONG Parceiros da Educação serão um total de 450 eventos de premiação nas 91 diretorias regionais de ensino. A entrega de medalhas vai até o próximo dia 6.

Nas cerimônias pelo estado, serão 16.400 medalhas de ouro, 35.764 de prata e 75.118 de bronze. Todas as 644 cidades de São Paulo com unidades da rede pública estadual terão ao menos um estudante medalhista. Foram classificados os 5% melhores colocados nas provas exclusivas de matemática da Olimpíada em cada cidade.

“A Omasp foi criada para identificar talentos na matemática, nossos ‘camisa 10’ na disciplina, valorizá-los com a medalhas e incentivar todos os estudantes a se interessar por essa disciplina tão importante”, afirma o coordenador de olimpíadas, Roberto Serra Campos Junior.

Mais olimpíadas e mais conhecimento

Em continuidade às ações da Educação para valorizar o aprendizado de matemática, todos os 16.400 medalhistas terão, no segundo semestre, o aprofundamento do ensino de matemática e preparação para a OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática).

No segundo semestre deste ano, a Secretaria da Educação dá sequência à organização de eventos “olímpicos”. Desta vez, com a inédita Olimpíada Estadual de Redação. A ação tem como objetivo fomentar a escrita dos estudantes e desenvolver as competências e habilidades relacionadas à produção textual e o aprendizado na disciplina de língua portuguesa. Os estudantes farão as redações que disputarão medalhas de ouro, prata e bronze entre os dias 19 e 27 de agosto.