SP repassa R$ 52 milhões para serviços voltados para crianças

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo (SEDS) anunciou repasse estadual previsto de R$ 51,9 milhões neste ano para 797 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos destinados aos públicos de 0 a 6 e de 6 a 15 anos de idade. “A proteção da infância é um dos principais objetivos a ser alcançado pelos Serviços de Proteção Básica, disponíveis nos 645 municípios paulistas”, diz Elaine Cristina Silva de Moura, da Coordenadoria de Assistência Social (CAS).

Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atendem crianças e adolescentes que integram famílias inseridas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (Paif). Por meio de atividades lúdicas, culturais e esportivas, eles promovem formas de expressão, interação, aprendizagem e sociabilidade. Propiciam também a proteção dos usuários de situações de vulnerabilidade social, como trabalho infantil, violência e abandono escolar.

As crianças e adolescentes que participam dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos passam ainda por um processo de intervenção social planejado. Para isso, integram atividades que têm como objetivo auxiliá-los a superar a vulnerabilidade social a terem um futuro diferente.

Criança Feliz

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo (SEDS) coordena ainda o Programa Criança Feliz no estado de São Paulo. Nele, promove cursos que já formaram mais de 300 supervisores, responsáveis por qualificar e orientar 1800 visitadores distribuídos pelas 215 cidades paulistas que aderiram à iniciativa.

O Criança Feliz tem como objetivo apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância, no período compreendido entre 0 a 6 anos, além de facilitar o acesso da gestante, das crianças e de suas famílias às políticas e aos serviços públicos que necessitam. “O Criança Feliz é o maior programa de visitação domiciliar do mundo voltado à primeira infância”, diz Paola Appolinário Pastrello, coordenadora estadual do programa. “No estado de São Paulo, há a meta de atender 45 mil pessoas e, atualmente, as equipes municipais capacitadas realizam mais de 70 mil visitas domiciliares ao mês”, complementa.

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

A SEDS também é responsável por coordenar o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) em São Paulo. Entre outras funções, qualifica profissionais dos 76 municípios que possuem as maiores incidências de trabalho infantil no estado.