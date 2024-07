SP reinaugura estádio municipal de beisebol, o primeiro com gramado sintético do país

A Prefeitura da São Paulo reinaugurou no último sábado (29) o Estádio Municipal de Beisebol Mie Nishi, no Bom Retiro, na região central. Esse é único equipamento público do Brasil para a prática de beisebol e o primeiro a contar com gramado sintético, resultado do investimento de R$ 6,3 milhões feito pela Prefeitura. A cerimônia de reinauguração do estádio contou com uma partida amistosa entre as seleções do Brasil e Argentina.

Durante a entrega, o prefeito Ricardo Nunes falou da importância que dá ao esporte. “Estamos investindo R$ 850 milhões no esporte nesta gestão, como neste espaço e em tantos outros que estamos desenvolvendo, porque nós acreditamos que o esporte é fundamental na vida das pessoas. Mais esporte, menos remédio, menos drogas, menos brigas, mais alegria, mais saúde”, disse o prefeito.

Nunes destacou as principais obras que foram realizadas na modernização do estádio, como instalação do gramado sintético e do placar eletrônico. “Tem toda a infraestrutura necessária para podermos oferecer aos atletas do beisebol um espaço digno. Muito investimento no esporte, que é investimento nas pessoas.”

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Felipe Becari, todo o país ganha com essa reforma, já que o Brasil vem crescendo nessa modalidade. “Esta é uma realização muito grande. A questão técnica é indiscutível, a grama sintética, o saibro, o placar novo é eletrônico, a revitalização da iluminação.”

O presidente da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, concorda. “É um grande presente que está sendo dado para o beisebol nacional, vai dar um grande salto tecnicamente”, disse.

Inaugurado em 21 de junho de 1958 em celebração ao cinquentenário da imigração japonesa, o Estádio Municipal de Beisebol Mie Nishi faz parte da história do esporte nacional, como lembra o presidente do São Paulo Gigante Beisebol e Softbol Clube, Gustavo Yoshio Watanabe da Silva. “Todo mundo chama este estádio de templo do beisebol brasileiro, aqui tem muitas histórias”, afirmou, ressaltando a importância das obras, que começaram em dezembro de 2023 e foram concluídas neste mês. “O sentimento é de gratidão e de muita felicidade de ver este gramado, como este campo ficou e a arquibancada lotada.”

Quem já testou o novo equipamento aprovou, como o jogador da Seleção Brasileira Leonardo Nakashima, 15 anos, que treina no estádio desde 2017. “Com a revitalizaçao ficou bem melhor, com esse gramado sintético. É uma novidade ter gramado sintético no Brasil”, elogiou.