SP registra saldo líquido histórico de empresas abertas em agosto

São Paulo registrou em agosto o melhor saldo líquido de empresas abertas de sua história, com um total de 20.107 novas empresas, conforme levantamento realizado pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo de SP. O resultado superou o recorde anterior de julho, quando foram registradas 19.935 empresas, representando um crescimento de 0,86%.

O saldo líquido de empresas, calculado pela diferença entre o número de empresas abertas e as que foram fechadas no período, é um dos principais indicadores da dinâmica do empreendedorismo em São Paulo. Este dado reflete a confiança dos empreendedores na economia local e o ambiente favorável para novos negócios.

“A Junta Comercial tem se empenhado continuamente para simplificar processos e facilitar o registro de empresas, criando condições para que o empreendedorismo prospere no estado. Além disso, o Governo tem implementado diversas iniciativas para fortalecer o ambiente de negócios em todos os municípios”, afirma Marcio Massao

Shimomoto, presidente da JUCESP.

O crescimento contínuo do saldo líquido de empresas reafirma a força do setor mercantil e a confiança dos empreendedores na economia paulista. Este desempenho positivo destaca São Paulo como um dos principais motores econômicos do país, impulsionando o desenvolvimento e gerando novas oportunidades de negócios.

O saldo líquido positivo é mais um reflexo do bom momento da economia paulista, que tem registrado montantes recordes nos dados de empreendedorismo. No primeiro semestre de 2024, foram abertas 174.501 empresas, o maior número já registrado para o período na Série Histórica, desde 1998. Além disso, o estado quebrou dois recordes neste ano, atingindo o maior número de novos negócios constituídos em um mês nos últimos 26 anos: 32.411 em abril e 33.975 em julho.

SP na Direção Certa

O SP na Direção Certa é um programa do Governo de São Paulo que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública estadual. São medidas que visam dar maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando maior capacidade de investimento ao Estado.

Um dos eixos do programa é a expansão de investimentos dentro do estado de São Paulo. Os investimentos estão presentes em iniciativas de qualificação da infraestrutura e melhoria do ambiente de negócios.

Por meio do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), cujo portfólio conta com 24 projetos já qualificados, o Governo de São Paulo deve gerar até R$ 245 bilhões em investimentos.