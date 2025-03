SP registra aumento na coleta de entulho com a Operação Cata-Bagulho

Entre 2020 e 2024, a Prefeitura de São Paulo registrou um aumento notável na coleta de grandes resíduos, totalizando mais de 300 mil toneladas recolhidas através do serviço gratuito Operação Cata-Bagulho. Este programa, essencial para a limpeza urbana da capital paulista, viu seu volume de entulho coletado quase dobrar no período, passando de 39,7 mil toneladas em 2020 para aproximadamente 80 mil toneladas em 2024.

Em janeiro de 2025, o serviço alcançou a marca de quase 8 mil toneladas de materiais retirados das vias públicas, refletindo uma crescente conscientização e participação da população nas práticas de descarte adequado. A Operação Cata-Bagulho foi instituída pela administração municipal em 2007 como uma solução eficaz para o descarte regular de grandes resíduos e entulhos acumulados nas residências.

Com a realização de coletas mensais em todas as regiões da cidade, o programa visa evitar que móveis velhos, eletrodomésticos quebrados, colchões e sofás sejam abandonados em locais inadequados. Dessa forma, os resíduos são direcionados a centros de reciclagem e cooperativas, promovendo um ciclo sustentável.

Através de campanhas educativas e ações voltadas à conscientização ambiental, a Operação Cata-Bagulho obteve êxito em sua missão. “Este resultado reflete o esforço contínuo em sensibilizar a população sobre a importância do descarte correto. Quando os cidadãos compreendem como os serviços municipais funcionam, eles se tornam aliados na manutenção da limpeza urbana”, afirmou Osmário Ferreira da Silva, secretário executivo de Limpeza Urbana.

Para garantir a eficiência do serviço, os moradores são orientados a preparar os objetos antes da coleta. Isso inclui desmontar móveis grandes, embalar itens cortantes ou pontiagudos e separar os materiais que serão descartados.

Os cidadãos podem consultar o calendário do Cata-Bagulho e as datas das coletas diretamente no site da Secretaria Municipal das Subprefeituras.

Ecopontos

A cidade também conta com 128 Ecopontos disponíveis para a população. Esses locais permitem a entrega voluntária e gratuita de pequenos volumes de entulho (até 1 m³), móveis e resíduos recicláveis. Os endereços dos Ecopontos estão disponíveis online.

Descarte Irregular é Crime

Importante destacar que o descarte irregular de entulho e resíduos acima de 50 quilos em áreas públicas é considerado crime ambiental em São Paulo, resultando em multas que podem chegar a R$ 25.000,00 e até mesmo prisão. Caso testemunhem atos dessa natureza, os cidadãos têm a opção de denunciar anonimamente à Guarda Civil Metropolitana pelo telefone 153.