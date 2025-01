SP registra aumento de 8% nos acidentes doméstico com crianças

Com a chegada das férias escolares, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo emitiu um alerta sobre o crescimento de acidentes domésticos envolvendo crianças, que registraram um aumento de 8% nos últimos dez meses de 2024. O fenômeno é particularmente preocupante, uma vez que, durante este período, as crianças permanecem em casa por mais tempo.

Relatos de famílias ilustram os riscos que as crianças enfrentam no ambiente familiar. Ingrid Aparecida compartilhou sua experiência angustiante ao ver seu filho sofrer queimaduras no rosto após puxar uma bandeja de uma fritadeira elétrica. “Quando percebi, ele já tinha machucado o rostinho,” comentou, enfatizando a necessidade urgente de vigilância redobrada com objetos potencialmente perigosos.

Dados do Sistema Único de Saúde (SUS) revelam que, em média, 133 crianças são atendidas diariamente em decorrência de acidentes domésticos. As quedas se destacam como a principal causa dos atendimentos, contabilizando mais de 11 mil incidentes entre janeiro e outubro do último ano.

Especialistas em segurança infantil apontam que os cômodos mais arriscados da residência são a cozinha e a lavanderia. Situações como fogões ligados, panelas com cabos voltados para fora e produtos químicos armazenados em recipientes inadequados – como garrafas de refrigerante – estão entre os principais fatores que contribuem para esses acidentes.

A pediatra consultada ressalta que os perigos não se restringem ao lar. Ambientes externos, como parques, também podem apresentar riscos, especialmente com a presença de plantas tóxicas e brinquedos impróprios. A recomendação dos especialistas é clara: a supervisão das crianças deve ser constante, tanto dentro quanto fora de casa.

Para pais como Bárbara e Felipe Lins, adotar medidas preventivas é fundamental. Eles implementaram soluções como a instalação de portões para delimitar áreas perigosas, proteção de tomadas e uma atenção constante ao comportamento dos filhos. “Quando está tudo em silêncio, a gente já liga o alerta,” revelou Felipe, pai de dois pequenos.

A conscientização sobre os riscos e a implementação de práticas seguras são cruciais para minimizar os perigos e garantir um ambiente seguro para as crianças durante períodos prolongados em casa.