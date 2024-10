SP registra aumento de 30% no número de empresas abertas no setor de Tecnologia da Informação

O Estado de São Paulo abriu mais de 17 mil empresas de serviços de tecnologia da informação, de janeiro a setembro de 2024, segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Nesta quarta-feira (16), Dia da Ciência e Tecnologia, a pasta destaca o levantamento que representa um aumento de 29,34% neste ramo de atividade em comparação ao mesmo período de 2023.

Além disso, foram 34 mil empresas abertas voltadas a atividades profissionais, científicas e técnicas, dado que caracteriza um aumento de 20% comparado ao mesmo período do ano anterior. Para atender a demanda de qualificação na área, a pasta está com 1,5 mil vagas abertas para o curso gratuito de computação em nuvem do Qualifica SP, realizado em parceria com a Microsoft e a Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT).

Mônica de Souza, de 40 anos, dá aulas em cursos do programa voltados às novas tecnologias em informática e ressalta a importância da iniciativa. “Ter acesso a um conteúdo gratuito e de qualidade sobre big techs é uma ótima oportunidade para os alunos aplicarem as ferramentas diretamente no mercado de trabalho”, afirma.

Segundo dados da consultoria Gartner, estima-se que, até 2025, 85% das empresas estarão utilizando serviços de computação em nuvem. A tecnologia traz benefícios e facilidades às organizações, pois permite que mantenham serviços como armazenamento de dados e ferramentas de desenvolvimento sem a necessidade de servidores físicos, podendo ser acessados de qualquer lugar.

Sobre o curso da Microsoft

Intitulado “Fundamentos do Microsoft Azure AZ-900T: princípios básicos do Microsoft Azure”, o curso terá aulas ao vivo e on-line sobre os conceitos básicos de computação em nuvem, além de apresentar os principais recursos e ferramentas de gerenciamento e governança do Azure (plataforma de computação em nuvem da Microsoft).

Durante as aulas, os estudantes poderão realizar simulados para se prepararem para o exame de certificação oficial, para que possam ganhar destaque no mercado de trabalho. A carga horária é de 64 horas que poderão ser realizadas durante um mês e meio.

Os interessados devem realizar as inscrições por meio do site www.qualificasp.sp.gov.br até 30 de outubro. Podem participar residentes do estado de São Paulo maiores de 18 anos. Os candidatos deverão realizar testes classificatórios após efetivarem os cadastros. A convocação será por e-mail, com o início das aulas previsto para 6 de novembro.