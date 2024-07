SP reforça ações para proteger pessoas em situação de rua contra o frio

A Operação Baixas Temperaturas, da Prefeitura de São Paulo, que começou no dia 30 de abril e é ativada sempre que a temperatura ou sensação térmica chega a 13ºC, já fez mais de 25 mil abordagens e 32 mil acolhimentos de pessoas em situação de rua. A ação conta com apoio de equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

Nas dez tendas instaladas pela cidades, foram realizados 193,7 mil atendimentos e distribuídos 350,1 mil itens, incluindo 67,3 mil sopas, 72,7 mil pães, 31,3 mil chás, 48,3 mil chocolates quentes, 105,8 mil garrafas de água e 24,8 mil cobertores.

Mais de 900 pessoas passaram pelas tendas da Operação Baixas Temperaturas acompanhadas de animais de estimação, que receberam 700 potes de ração. Foram aplicadas 65 vacinas, realizadas 20 vermifugações, seis microchipagem e emitidos 16 registros gerais de animais.

Queda da temperatura

Desde a retomada das tendas da Operação Baixas Temperaturas (OBT), no último sábado (29), a OBT realizou um total de 2.780 abordagens e 3.587 acolhimentos em serviços da rede socioassistencial por meio das equipes do SEAS III, que atuam alocadas nas tendas, realizam a busca ativa nas ruas da cidade, atendem aos chamados da Central de Vagas e da procura direta das pessoas em situação de vulnerabilidade pelos locais de acolhimento.

Nas dez tendas da operação foram feitos 59.330 atendimentos e distribuídos de 105.435 itens, sendo 19.108 sopas, 23.856 pães, 8.983 chás, 14.302 chocolates quentes, 30.483 garrafas de água e 8.703 cobertores.

Entre a abertura das tendas no sábado 29, até as 8h da manhã desta terça-feira (2), 232 pessoas foram atendidas juntamente com seus pets e foram distribuídos 194 potes com ração. Ainda foram aplicadas 9 vacinas, feitas 10 vermifugações e emitido 1 registro geral de animal.

Rede de acolhimento

Atualmente, a SMADS opera com 380 serviços de acolhimento, disponibilizando mais de 26 mil vagas. Desses, 33 serviços receberam vagas adicionais por meio da Operação Baixas Temperaturas. A Secretaria Municipal de Esportes (SEME) cedeu quatro centros esportivos cedidos para servir como equipamentos emergenciais.

O número de vagas na rede socioassistencial cresceu significativamente desde o início da gestão. Em 2021, eram 312 serviços com pouco mais de 15 mil vagas.

Este ano, a secretaria mantém 117 serviços de acolhimento com pernoite, somando mais de 15 mil vagas disponíveis em toda a cidade. A Prefeitura também oferece 3,2 mil vagas em hotéis, sendo 1,7 mil já disponíveis e 1,5 mil em processo de contratação.