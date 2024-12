SP: Recreio nas Férias 2025 está com inscrições abertas

Com atividades de cultura, esporte e lazer, o Recreio nas Férias 2025 está com inscrições abertas. O projeto da Prefeitura de São Paulo é voltado para crianças de 0 a 14 anos matriculadas em unidades de ensino da rede pública e particular e acontece durante recesso escolar, entre os dias 6 e 24 de janeiro, em 130 unidades escolares, incluindo CEUS, creches e centros de cultura indígena.

Profissionais interessados em atuar no Recreio nas Férias, que está em sua 45ª edição e tem expectativa de receber mais de 50 mil participantes, também podem se inscrever. Saiba como.

Crianças e adolescentes vão curtir uma programação com diversas atividades, incluindo passeios para espaços e instituições como museus, teatros, cinemas, SESC e exposições, das 9h às 16h. Para as crianças a partir de 4 anos serão oferecidas três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já nas creches-polos, o atendimento permanecerá em seu período integral, das 7h às 17h, com cinco refeições.

O objetivo do programa é funcionar como mais uma ferramenta para potencializar a educação integral e inclusiva, além de garantir refeições nutritivas e atividades que promovem o desenvolvimento físico e cognitivo mesmo durante o período de recesso escolar.

Inscrições

A inscrição pode ser feita em qualquer unidade educacional da rede municipal. Basta levar comprovante de residência e RG ou certidão de nascimento da criança e do responsável. Podem se inscrever também crianças a partir de 4 anos que não estão matriculadas na rede pública.

Já as creches-polos recebem bebês e crianças matriculados em qualquer unidade da rede municipal, seja direta, indireta ou conveniada, mediante inscrição.

Os polos participantes incluem 58 CEUs, 1 EMEF e 3 Centros de Educação e Cultura Indígena (CECIs). Os bebês de até 3 anos serão atendidos em 68 Centros de Educação Infantil (CEIs).

Clique aqui para ver a lista com todos os polos participantes.

Profissionais temporários

A Prefeitura também abriu inscrições para a contratação temporária de profissionais para a 45ª edição do Recreio nas Férias, realizado pela Secretaria Municipal de Educação entre os dias 6 e 24 de janeiro, atendendo bebês, crianças e adolescentes de 0 a 14 anos.

Interessados podem se inscrever nas funções: Coordenadoras/es de Polo I, Coordenadoras/es de Polo II, Agente de Recreação Nível I, Agente de Recreação Nível II, Agente de Recreação Nível III, Agente de Recreação Inclusivo ou na função de Oficineiro nas áreas de Artes, Cultura, Esporte e Turismo e Lazer por meio deste formulário.