SP recebe primeira edição do ‘Vem Passarinhar Sampa’ no sábado (20)

A primeira edição do Vem Passarinhar Sampa – 2024 acontece no sábado (20), no Parque Nascentes do Ribeirão Colônia, Jardim Novo Parelheiros, na Zona Sul. O projeto acontece todos com saídas gratuitas para observação da avifauna da capital nos parques municipais, com monitoria, empréstimo de binóculos.

A atividade promove a cidadania, por meio do uso e contato com os parques públicos, introduz as pessoas à observação de aves e à ciência cidadã, cria conexões com a natureza e reforça a importância da conservação de pássaros livres. Em 2023, os 12 eventos contaram com a participação total de mais de 670 pessoas, sendo que a edição realizada no mês de janeiro na RPPN Sítio Curucutu foi a mais concorrida, com 99 participantes.

Para quem não tem, o projeto disponibiliza binóculos aos participantes para que eles possam observar as aves. Além disso, são apresentadas ferramentas gratuitas para que os voluntários possam contribuir com registros para compor o Inventário da Fauna Silvestre do Município de São Paulo. Crianças acompanhadas de seus responsáveis também são bem-vindas. Outra ferramenta utilizada durante a programaçãoi é a realização de listas no eBird (aplicativo contendo um banco de dados on-line de observações de aves fornecendo dados em tempo real sobre a distribuição e a abundância de aves).

Para participar do evento basta preencher o formulário: Inscrição 20/01 – Vem Passarinhar Sampa, que também está disponível nos perfis do Instagram da @faunasvma ou da @savebrasil. Depois basta se cadastrar pelo aplicativo e-Bird e inserir quais foram as aves identificadas. O registro pode ser feito ao ver ou ouvir os pássaros, sem a necessidade de um número mínimo de espécies ou fotos. Com o intuito de facilitar o acesso dos participantes, é oferecido transporte gratuito de van ida e volta (sujeito à lotação), partindo sempre de alguma estação de transporte público.

A recomendação durante o passeio é usar calça comprida, calçado fechado, chapéu ou boné, protetor solar e levar uma capa de chuva. Pode levar também algum lanche para o piquenique colaborativo que é feito ao final de cada edição.

Início

O Vem Passarinhar Sampa teve início em 2016 e é organizado pela Divisão da Fauna Silvestre (DFS) da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, em parceria com a ONG SAVE Brasil, que trabalha há mais de 15 anos na conservação de aves e do meio ambiente, sendo parceira da Bird Life International – aliança global de organizações de conservação da natureza presente em mais de 120 países.

Serviço

Vem Passarinhar Sampa – 2024

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnrO2d-xlro4NnZNzt6xR3atptIEU40a-aXvx3ZCelgiK8ug/viewform

Local: Parque Nascentes do Ribeirão Colônia – Estrada da Colônia Mário Reimberg Christe, 2500 – Jardim Novo Parelheiros, São Paulo – SP.

Gratuito.

Confira abaixo o cronograma das atividades do ano*, sempre com início às 7h da manhã e duração aproximada de duas horas:

20 de janeiro

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia

24 de fevereiro

Parque Vila Guilherme/Trote

23 de março

Parque Linear Nove de Julho

27 de abril

Parque Natural Municipal Jaceguava

25 de maio

Parque Ecológico Chico Mendes

29 de junho

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo

27 de julho

Parque Linear Cantinho do Céu

31 de agosto

Parque Burle Marx

28 de setembro

Parque Piqueri

19 de outubro

Parque Cidade de Toronto

23 de novembro

Parque Linear Água Podre – Ypuera

14 de dezembro

Parque Ibirapuera

Veja os endereços dos parques

O cronograma está sujeito a alterações. Consulte a programação mensal no Instagram.