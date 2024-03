SP recebe o IV Encontro de Mulheres do Mercado Editorial: ELAS PUBLICAM

No dia 16 de março, a capital paulistana se tornará o epicentro do mercado editorial com a realização do ELAS PUBLICAM – IV Encontro de Mulheres do Mercado Editorial.

A iniciativa conta com a curadoria e produção cultural de Lella Malta, conhecida por seu trabalho no projeto Escreva, Garota!. O evento já passou por outras capitais brasileiras, como Brasília, Campinas e Salvador, e chega a São Paulo com uma programação diversificada.

Com palestras, oficinas e mesas temáticas, Elas Publicam visa incentivar a escrita e a publicação de mulheres, além de capacitar e criar espaços para networking e empreendedorismo feminino na indústria editorial.

Entre os destaques do evento está a presença de Lilian Cardoso, fundadora da LC – Agência de Comunicação, uma das patrocinadoras do evento. Lilian é especialista em marketing literário e participará da palestra “O Marketing na Indústria Editorial”, ao lado de Cinthya Müller, profissional comercial da Planeta de Livros Brasil, e Daniela Carqueijó, responsável pelo marketing e comercial do PublishNews. O bate-papo será das 17h55 às 18h55.

Além disso, o evento contará com outras palestrantes renomadas, como Babi A. Sette, Alessandra Ruiz, Dia Nobre, Renata Sturm e Sevani Matos, que compartilharão suas experiências e insights sobre diversos temas relevantes para o mercado editorial e o protagonismo feminino na área.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.elaspublicam.com.br