SP recebe mais de 20 mil ações durante o Dia de Combate à Dengue e demais Arboviroses

Com o objetivo de preparar a cidade e alertar os paulistanos para a sazonalidade da dengue, que ocorre no período de verão, as equipes da Prefeitura foram às ruas no sábado (23), Dia de Combate à Dengue e demais Arboviroses. Durante as atividades foram realizadas mais de 20 mil ações entre visitas casa a casa, bloqueios de criadouros e ações educativas pelas regiões da capital. Os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde contaram com apoio de outras pastas parceiras, como limpeza urbana e zeladoria.

Foram executadas ações educativas internas e externas, assim como orientações sobre a eliminação de criadouros, sinais e sintomas da dengue e importância da busca por atendimento médico. As equipes também realizaram rodas de conversa sobre o impacto das mudanças climáticas na transmissão de arboviroses e oficinas práticas promovidas pelo Programa Ambientes Verdes e Saudáveis (Pavs).

As atividades, que integram a campanha “Mobilização de Prevenção e Combate à Dengue: Não Deixe a Dengue Entrar!”, iniciadas em 11 de novembro e com término agendado para sexta-feira (29), ocorreram em todas as 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade e em seis pontos estratégicos, distribuídos nas regiões Centro (EMEF Celso Leite Ribeiro Filho), Norte (CEU Parque Novo Mundo), Sul (CEU Alvarenga), Leste (CEU Três Pontes), Oeste (CEU Jaguaré) e Sudeste (CEU Heliópolis).

Por meio de parceria com a Secretaria Municipal da Educação, os estudantes estão sendo incentivados a criarem materiais como apresentações, cartazes e jogos educativos com o apoio de professores e grêmios estudantis. Essa abordagem reforça a cultura de saúde e cidadania, essencial para a prevenção a longo prazo.