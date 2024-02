SP recebe liga de futebol americano em setembro

Agora é oficial: o primeiro jogo da National Football League (NFL), poderosa liga de futebol americano, na América do Sul, será no dia 6 de setembro, na Neo Química Arena. De um lado, como mandante, estará o Philadelphia Eagles. A equipe adversária será definida no segundo trimestre.

“A decisão da liga de disputar o jogo na primeira semana da temporada 2024 é uma verdadeira prova de sua confiança em nosso trabalho como cidade-sede”, disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

“Ter este espetáculo histórico às vésperas do Dia da Independência e gerar um grande impacto econômico e criação de empregos para São Paulo destacará nossa cidade como um destino globalmente relevante para os eventos esportivos e de entretenimento mais emocionantes do mundo”, completou o prefeito.

O anúncio foi feito na noite de segunda-feira (5) e, imediatamente, o site do Eagles abriu pré-reserva de ingressos para o público americano. A estimativa do impacto econômico da partida na cidade é de US$ 60 milhões — uma temporada inteira da NFL gira em torno de US$ 5 bilhões.

“A escolha da NFL tem muitos significados positivos, a começar pela data, na abertura da temporada, em dia da semana, uma sexta-feira, inovador para as tradições da modalidade. O público estará ansioso pelo retorno, em um evento exclusivo, sem outra partida na mesma data. Essa audiência reforça nosso trabalho de promoção da cidade de São Paulo. A definição pelo Philadelphia Eagles, que disputou o Super Bowl em fevereiro de 2023, mostra a importância que a Liga está depositando em São Paulo. Antes de ser realizada, a partida já está na história mundial da NFL”, diz Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo/SPTuris.