SP recebe Leticia Bufoni, L7 e estrelas do skate mundial em passagem inédita do Red Bull Drop In Tour

Já imaginou reunir atletas olímpicos, lendas do esporte e promessas da nova geração para um rolê épico de skate na sua cidade? No dia 27 de setembro, São Paulo receberá nomes como Leticia Bufoni, Ryan Sheckler, Gustavo Ribeiro e Sandro Dias para um evento inédito na América do Sul: o Red Bull Drop In Tour, uma turnê mundial que busca celebrar a cultura do esporte nas comunidades locais através de demos abertas e totalmente gratuitas para o público.

No centro da capital paulista, o Bom Retiro Skatepark será o primeiro pico no Brasil a sediar a tour. A partir das 17h, o público poderá acompanhar as manobras de Leticia Bufoni, Felipe Gustavo, Lucas Rabelo, Yndiara Asp, Sandro Dias, L7nnon, Ryan Sheckler, Jamie Foy, Gustavo Ribeiro, Margie Didal, Torey Pudwill, Ryan Decenzo, Alex Sorgente, Vincent Matheron, Gavin Bottger e Angelo Caro.

Após passagem por São Paulo, o evento desembarca em Florianópolis, no dia 29 de setembro, no Trindade Skatepark. Na capital catarinense, a demo terá as presenças de Ryan Sheckler, Jamie Foy, Felipe Gustavo, Gustavo Ribeiro, Margie Didal, Torey Pudwill, Lucas Rabelo, Ryan Decenzo, Alex Sorgente, Vincent Matheron, Yndiara Asp, Gavin Bottger, Sandro Dias e Angelo Caro.

Na sequência, os skatistas seguem viagem pela América do Sul e desembarcam na Argentina e no Chile. Ao longo dos últimos anos, o Red Bull Drop In Tour já passou por Ásia, Europa, Oceania e América do Norte.

Clique aqui e confira, gratuitamente pela Red Bull TV, alguns episódios do Red Bull Drop In Tour no mundo.

Serviço – Red Bull Drop In Tour:

Demo São Paulo

Data: 27/09

Local: Bom Retiro Skatepark | Rod. Chico Xavier, 4902 – Pte. Pequena, 01142-300, São Paulo – SP

Horário: 17h às 20h

Ingresso: Gratuito