SP recebe etapa noturna de corrida de rua Live! Run dentro da USP

Um dos principais circuitos de rua do país, a Live! Run XP chega a São Paulo com etapa noturna neste sábado (9/11) dentro da Universidade de São Paulo (USP). A prova paulistana reúne participantes para disputas em percursos de 5km e 10km e conta com o patrocínio de Rexona, que se conectou com a Live! Run para incentivar movimentos com confiança de pessoas de todas as idades e biotipos

A abertura da arena será às 16h30, com o aquecimento às 18h15 e, logo em seguida, a largada, às 18h45. Ao longo do trajeto, promotores de Rexona se juntam à torcida presente no local no apoio aos participantes.

Conhecida pelo apoio ao esporte coletivo, Rexona chega ao universo de corrida de rua para incentivar a transformação física e social por meio de movimentos com confiança dos brasileiros, protegidos do suor e odor.

“Somos uma marca que incentiva as pessoas a acreditarem e alcançarem seus objetivos, independentemente de quais sejam. Mais do que os benefícios físicos, a corrida de rua potencializa a relação social através de comunidades e grupos, elevando também a autoestima. Queremos inspirar nosso consumidor com nossas iniciativas. E a corrida é uma ferramenta poderosa desse incentivo para todos os tipos de movimentos”, destacou Viviane Ramos, Diretora de Marketing de Desodorantes da Unilever.

O evento deste sábado reserva atrações para quem for prestigiar, ideal para ir com a família e amigos. Aberto ao público, o espaço temático na Arena LIVE! conta com uma série de atividades aos visitantes, como alongamento, banda ao vivo, distribuição de brindes e outros atrativos.

A retirada de kits para a Live! Run XP acontece de 06/11 a 8/11. Os participantes precisam escolher no ato da inscrição uma das lojas Live! para a retirada de kits. As lojas são LIVE! Oscar Freire (das 10 às 20h/sábado 9/11 das 10 às 12h), LIVE! HIGIENÓPOLIS (das 10h às 22h/sábado 9/11 das 10 às 12h); LIVE! JK IGUATEMI (das 10h às 22h/sábado 9/11 das 10 às 12h); LIVE! ANÁLIA FRANCO (das 10h às 22h/sábado 9/11 das 10 às 12h).